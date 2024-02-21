Два бойца из Башкирии находятся в плену у ВСУ

15:45, 21 фев 2024

Согласно информации, озвученной уполномоченным по правам человека в Республике Башкортостан Михаилом Закомалдиным в ходе пленарного заседания Государственного Собрания, в настоящее время в плену у Вооруженных Сил Украины находятся двое военнослужащих из Башкирии.

По его словам, обращения по подобным случаям поступают как в региональный аппарат уполномоченного, так и напрямую федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Закомалдин констатировал, что не имеет полномочий для самостоятельного решения подобных вопросов и вынужден перенаправлять соответствующие запросы Москальковой, в чьи обязанности входит заниматься возвращением российских граждан, находящихся в плену на Украине. По его словам, он обращается к федеральному уполномоченному не только в случаях уже подтвержденного факта нахождения граждан Башкирии в украинском плену, но и при поступлении информации об их пропаже без вести.

Закомалдин напомнил, что между Россией и Украиной на регулярной основе происходит обмен военнопленными. Если пропавший без вести человек обнаруживается в соответствующих списках, появляется возможность для его репатриации на родину. "К большому сожалению, пока только так", - резюмировал уполномоченный.

Кроме того, он сообщил, что в 2023 году из украинского плена были возвращены трое военнослужащих из Башкирии. С начала 2024 года на родину вернулось такое же количество бойцов из этого российского региона.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru