Башкирия вновь погрузится в объятия аномальных морозов

20:51, 21 фев 2024

Согласно прогнозу Башгидромета, жителей Башкирии ожидает очередной виток морозной погоды. Уже в четверг, 22 февраля, столбики термометров опустятся до непривычно низких значений.

В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах от -17 до -22 градусов. При прояснениях мороз может усилиться до -24…-29 градусов. Днем же ожидается -10…-15 градусов по Цельсию, а в горных районах республики столбики термометров не поднимутся выше -5 градусов.

Несмотря на морозную погоду, существенных осадков в этот день не прогнозируется. Небо будет преимущественно ясным, с периодическим натеканием облачности. Ветер ожидается южный, умеренный.

Автор: Семен Подгорный