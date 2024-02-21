Башкирия вновь погрузится в объятия аномальных морозов
20:51, 21 фев 2024
Согласно прогнозу Башгидромета, жителей Башкирии ожидает очередной виток морозной погоды. Уже в четверг, 22 февраля, столбики термометров опустятся до непривычно низких значений.
В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах от -17 до -22 градусов. При прояснениях мороз может усилиться до -24…-29 градусов. Днем же ожидается -10…-15 градусов по Цельсию, а в горных районах республики столбики термометров не поднимутся выше -5 градусов.
Несмотря на морозную погоду, существенных осадков в этот день не прогнозируется. Небо будет преимущественно ясным, с периодическим натеканием облачности. Ветер ожидается южный, умеренный.
Автор: Семен Подгорный
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