Прабабушки и прадедушки в РФ получат доплаты к пенсиям

08:56, 22 фев 2024

Государственная Дума одобрила закон, предоставляющий право на увеличенную фиксированную выплату к пенсии прабабушкам и прадедушкам, являющимся опекунами своих правнуков.

Данный закон призван улучшить материальное положение пенсионеров, взявших на себя ответственность по заботе о нетрудоспособных членах семьи.

Согласно новым положениям, прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами несовершеннолетних правнуков, а также совершеннолетних правнуков, обучающихся очно до 23 лет, будут получать увеличенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии по старости или инвалидности.

Важно отметить, что данная мера поддержки распространяется и на тех, кто заботится о правнуках старше 23 лет, если эти правнуки стали инвалидами до 18 лет и не имеют трудоспособных родителей.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru