Прабабушки и прадедушки в РФ получат доплаты к пенсиям
08:56, 22 фев 2024
Государственная Дума одобрила закон, предоставляющий право на увеличенную фиксированную выплату к пенсии прабабушкам и прадедушкам, являющимся опекунами своих правнуков.
Данный закон призван улучшить материальное положение пенсионеров, взявших на себя ответственность по заботе о нетрудоспособных членах семьи.
Согласно новым положениям, прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами несовершеннолетних правнуков, а также совершеннолетних правнуков, обучающихся очно до 23 лет, будут получать увеличенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии по старости или инвалидности.
Важно отметить, что данная мера поддержки распространяется и на тех, кто заботится о правнуках старше 23 лет, если эти правнуки стали инвалидами до 18 лет и не имеют трудоспособных родителей.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
Стали известны условия повышения пенсии некоторым жителям Башкирии
Экономика в Башкирии
В России сельские пенсионеры могут получить надбавку к пенсии
Экономика в Башкирии
В России проиндексируют пенсии опекунами или попечителями несовершеннолетних детей
Экономика в Башкирии
Некоторым российским пенсионерам положены доплаты к пенсии