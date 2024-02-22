Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Прабабушки и прадедушки в РФ получат доплаты к пенсиям

Прабабушки и прадедушки в РФ получат доплаты к пенсиям

08:56, 22 фев 2024

Государственная Дума одобрила закон, предоставляющий право на увеличенную фиксированную выплату к пенсии прабабушкам и прадедушкам, являющимся опекунами своих правнуков.

Данный закон призван улучшить материальное положение пенсионеров, взявших на себя ответственность по заботе о нетрудоспособных членах семьи.

Согласно новым положениям, прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами несовершеннолетних правнуков, а также совершеннолетних правнуков, обучающихся очно до 23 лет, будут получать увеличенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии по старости или инвалидности.

Важно отметить, что данная мера поддержки распространяется и на тех, кто заботится о правнуках старше 23 лет, если эти правнуки стали инвалидами до 18 лет и не имеют трудоспособных родителей.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: пенсии выплаты
Читайте также

Стали известны условия повышения пенсии некоторым жителям Башкирии
Общество в Башкирии
Стали известны условия повышения пенсии некоторым жителям Башкирии
В России сельские пенсионеры могут получить надбавку к пенсии
Экономика в Башкирии
В России сельские пенсионеры могут получить надбавку к пенсии
В России проиндексируют пенсии опекунами или попечителями несовершеннолетних детей
Экономика в Башкирии
В России проиндексируют пенсии опекунами или попечителями несовершеннолетних детей
Некоторым российским пенсионерам положены доплаты к пенсии
Экономика в Башкирии
Некоторым российским пенсионерам положены доплаты к пенсии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok