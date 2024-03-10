Музыка для других ушей: известный криминалист рассказал, почему песни SHAMANа не найдут отклика в мужских колониях, после успеха у осужденных женщин

22:03, 10 мар 2024

Гремевший 8 марта концерт SHAMANа в Можайской женской колонии оставил неизгладимое впечатление. Но сможет ли певец повторить свой триумф перед специфической мужской аудиторией?

Криминалист Михаил Игнатов уверен, что шансы на это невелики. По его словам, вкусы заключенных мужчин в музыке разительно отличаются от женских. Шансон — вот жанр, доминирующий в мужских колониях.

«Здесь нужно разбираться», — говорит Игнатов, — «У SHAMANа амплуа совсем другое». Его песни, наполненные патриотизмом и лирикой, далеки от блатной романтики, популярной в среде заключенных.

Автор: Семен Подгорный