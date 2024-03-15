Снежный бунт в Уфе: жильцы одной из многоэтажек перекрыли проезд к соседним домам

09:46, 15 мар 2024

По сообщениям очевидцев, жильцы одного из домов по улице Жукова в уфимском микрорайоне Сипайлово решили самовольно заблокировать основной проезд, ведущий к нескольким соседним многоэтажкам.

Инцидент произошел во дворе домов №2, 2/2 и 2/10 по улице Маршала Жукова. Как рассказывают местные жители, причиной столь радикальных мер стало недовольство жильцов дома 2/9 интенсивным движением транспорта под их окнами.

- Жильцы этого дома вызвали трактор и попросили полностью засыпать снегом главный проезд, ведущий к остальным подъездам, - поделился один из горожан в популярном телеграм-канале. - Они утверждают, что это сделано специально, чтобы автомобили с соседних дворов не могли проезжать мимо их окон.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети