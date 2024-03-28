В Башкирии жители одного из сел оказались отрезаны от мира из-за размытой дороги

09:22, 28 мар 2024

Жизнь в отдаленных уголках нередко проверяет людей на прочность. Так и произошло с жителями башкирского поселка Орловки в Янаульском районе Башкирии, чей путь домой из-за размытой дороги стал сущим квестом. Грязевая колея, по которой когда-то ездили машины, теперь предстает зыбким месивом, проглатывающим всё на своем пути.

Главная проблема кроется в халатном отношении властей к состоянию инфраструктуры. Прошло около двух десятков лет с тех пор, как дорогу в последний раз ремонтировали. Вместо качественного покрытия здесь использовались лишь примитивные смеси из глины и песка. Неудивительно, что весенняя распутица превратила этот путь в непролазное болото.

Последствия для жителей весьма тягостны. Дети вынуждены пропускать школьные занятия, поскольку добраться до учебных заведений стало невозможно. Продукты и почта в поселок теперь не поступают. Орловка оказалась отрезанной от цивилизации из-за дорожного коллапса.

Несмотря на многолетние жалобы местных жителей, ни чиновники, ни депутаты так и не предприняли решительных действий. В министерстве строительства лишь бездействовали, ежегодно обещая ремонт. В дорожном управлении заверили, что подъездные пути приведут в порядок до 2 апреля, но доверия к таким заявлениям уже нет.

Безразличное отношение властей вызывает гнев и возмущение жителй.

"Отношение к людям как к мусору", - сетуют местные жители в соцсетях.

Многие не сомневаются, что вскоре эта история канет в забвение, несмотря на всю ее абсурдность.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Мэш Батащ