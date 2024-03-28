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Зима не сдается: Башкирию ожидает похолодание

Зима не сдается: Башкирию ожидает похолодание

23:04, 28 мар 2024

Вслед за долгожданным весенним теплом коварная зима решила напомнить о себе. Башкирский гидрометцентр сообщает о грядущем похолодании, которое затронет всю республику.

В пятницу, 29 марта, небо затянет облаками, пойдет снег, а на дорогах образуется гололедица. Ветер с севера будет дуть с умеренной силой, местами усиливаясь. Ночью температура опустится до -3…-8°C, а днем не поднимется выше -2…+3°C.

В субботу, 30 марта, осадков не ожидается. Ветер сменит направление на северо-западный и западный, сохранив умеренную силу. Ночью мороз окрепнет до -8…-13°C, а днем столбик термометра покажет от 0 до +5°C.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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