Зима не сдается: Башкирию ожидает похолодание
23:04, 28 мар 2024
Вслед за долгожданным весенним теплом коварная зима решила напомнить о себе. Башкирский гидрометцентр сообщает о грядущем похолодании, которое затронет всю республику.
В пятницу, 29 марта, небо затянет облаками, пойдет снег, а на дорогах образуется гололедица. Ветер с севера будет дуть с умеренной силой, местами усиливаясь. Ночью температура опустится до -3…-8°C, а днем не поднимется выше -2…+3°C.
В субботу, 30 марта, осадков не ожидается. Ветер сменит направление на северо-западный и западный, сохранив умеренную силу. Ночью мороз окрепнет до -8…-13°C, а днем столбик термометра покажет от 0 до +5°C.
Автор: Вадим Рудаков
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