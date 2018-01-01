Минтруд предложил создавать в офисе комнаты для детей сотрудников

Работники офисов смогут ходить на работу вместе с детьми - для малышей планируют создавать отдельные оборудованные спальными и игровыми местами комнаты прямо в здании организации.Чтобы повысить производительность женского труда, планируется проработать проект создания детских комнат на предприятиях и в офисах. Этот пункт включен в рабочую версию нацпроекта «Демография».Министерство труда рассчитывает получить подобные предложения от сообществ предпринимателей к 1 июля 2019 года. В числе исполнителей указаны Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация независимых профсоюзов России и НП «Опора России».Как поясняет газета "Известия", такая услуга для организаций не будет обязательной, однако в ведомстве уверены, что она может способствовать повышению занятости женщин.Однако не все так радужно. В частности, предпринимателям уже понятно, что для организации подобных комнат для детей потребуются отдельные площади, не предусмотренные на данный момент в помещениях организаций. Если их арендовать, будут необходимы дополнительные средства, которые либо придется изыскивать и закладывать в бюджет предприятия заблаговременно.Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и вовсе считает эту идею непродуктивной, т.к. организовать действительно отвечающее требованиям госстандартов безопасности помещения для дошколят можно только на этапе создания инфраструктуры предприятия. Гораздо более реальным была бы компенсация родителям затрат на частный детский сад (если в муниципальном отсутствуют места).В любом случае, проект будет прорабатываться и возможно в недалеком будущем малыши будут ходить "на работу" вместе с мамами.