В Уфе на одну ночь закроют Бельский мост
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В связи с морозами в столице перекроют старый Бельский мост. Он будет закрыт с 23:00 26 января до 07:00 27 января. Движение транспорта по мосту будет запрещено, сообщает Новости Башкирии сегодня
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Местных жителей призывают планировать маршрут заранее. Выехать из города можно через Пугачевский мост или по Нагаевскому шоссе.
Фото: Интернет
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