В Уфе на одну ночь закроют Бельский мост

В связи с морозами в столице перекроют старый Бельский мост. Он будет закрыт с 23:00 26 января до 07:00 27 января. Движение транспорта по мосту будет запрещено, сообщает Новости Башкирии сегодня

Напомним, что в ночь на 27 января ожидаются морозы. Местами температура воздуха опустится до -34°. Эти меры направлены на уменьшение нагрузок на мост. По рекомендациям специалистов, следует закрыть движение транспорта при понижении температуры до -25°.Местных жителей призывают планировать маршрут заранее. Выехать из города можно через Пугачевский мост или по Нагаевскому шоссе.Фото: ИнтернетЧитайте также: в Уфе пожилой мужчина не смог выбраться из горящего дома