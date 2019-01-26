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В Уфе на одну ночь закроют Бельский мост

Добавлено: 26.01.19
Просмотров: 83
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе на одну ночь закроют Бельский мост

В связи с морозами в столице перекроют старый Бельский мост. Он будет закрыт с 23:00 26 января до 07:00 27 января. Движение транспорта по мосту будет запрещено, сообщает Новости Башкирии сегодня

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Напомним, что в ночь на 27 января ожидаются морозы. Местами температура воздуха опустится до -34°. Эти меры направлены на уменьшение нагрузок на мост. По рекомендациям специалистов, следует закрыть движение транспорта при понижении температуры до -25°.

Местных жителей призывают планировать маршрут заранее. Выехать из города можно через Пугачевский мост или по Нагаевскому шоссе.
Фото: Интернет

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