Риэлторы Уфы готовы безвозмездно помочь жителям Сибая найти себе жилье

В Уфе риелторы начали искать себе клиентов из Сибая. В соцсетях появились объявления от специалистов, готовых безвозмездно помочь жителям города. Экологическая ситуация там оставляет желать лучшего, сообщает Новости Башкирии сегодня.



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