Риэлторы Уфы готовы безвозмездно помочь жителям Сибая найти себе жилье
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В Уфе риелторы начали искать себе клиентов из Сибая. В соцсетях появились объявления от специалистов, готовых безвозмездно помочь жителям города. Экологическая ситуация там оставляет желать лучшего, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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Напомним, накануне Сибай посещал врио Главы Башкирии Радий Хабиров. Ранее он давал поручение закончить работы по ликвидации горения руды в карьере до 1 февраля, однако к этой дате решить проблему не удастся. Теперь полного эффекта от работ он ожидает к 20 марта.
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