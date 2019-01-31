Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Риэлторы Уфы готовы безвозмездно помочь жителям Сибая найти себе жилье

Риэлторы Уфы готовы безвозмездно помочь жителям Сибая найти себе жилье

Добавлено: 31.01.19
Просмотров: 82
Рубрика: Общество
Теги: Сибай
Комментарии (0)
Риэлторы Уфы готовы безвозмездно помочь жителям Сибая найти себе жилье

В Уфе риелторы начали искать себе клиентов из Сибая. В соцсетях появились объявления от специалистов, готовых безвозмездно помочь жителям города. Экологическая ситуация там оставляет желать лучшего, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Из карьера в Сибае предлагают сделать отель

Читайте также:

Из карьера в Сибае предлагают сделать отель
— Предлагаю вам свою бесплатную помощь по приобретению недвижимости в городе Уфа. Если вы надумали перебраться в столицу, я с удовольствием проконсультирую по ситуации на рынке недвижимости, помогу с одобрением ипотеки, в том числе без первоначального взноса, подберу вам оптимальный вариант юридически чистого жилья, как из вторичной, так и из первичной недвижимости, — пишет риелтор в соцсетях. 

Напомним, накануне Сибай посещал врио Главы Башкирии Радий Хабиров. Ранее он давал поручение закончить работы по ликвидации горения руды в карьере до 1 февраля, однако к этой дате решить проблему не удастсяТеперь полного эффекта от работ он ожидает к 20 марта.

Читайте также: в Башкирии определили, кто из детей в Сибае получит путевки в санатории 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Жители Сибая потребовали застраховать их жизни, уволить мэра и чиновников города
Общество
Жители Сибая потребовали застраховать их жизни, уволить мэра и чиновников города
В Сибае мошенники начали продавать записи к врачам без очереди
Происшествия
В Сибае мошенники начали продавать записи к врачам без очереди
Радия Хабирова задело отношение пользователей интернета к новости об отправке 500 детей из Сибая в Крым
Политика
Радия Хабирова задело отношение пользователей интернета к новости об отправке 500 детей из Сибая в Крым
Мэр Сибая обратился к жителям с рекомендациями в связи со смогом в городе
Происшествия
Мэр Сибая обратился к жителям с рекомендациями в связи со смогом в городе
Жители Сибая пожаловались Радию Хабирову на равнодушие чиновников
Происшествия
Жители Сибая пожаловались Радию Хабирову на равнодушие чиновников
В Сибае произвели замеры воздуха на наличие вредных веществ
Общество
В Сибае произвели замеры воздуха на наличие вредных веществ
Радий Хабиров окажет поддержку семьям горняков пострадавших в шахте Соликамска
Происшествия
Радий Хабиров окажет поддержку семьям горняков пострадавших в шахте Соликамска
Под Сибаем уже неделю горит два гектара леса
Общество
Под Сибаем уже неделю горит два гектара леса
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: