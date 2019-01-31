В Стерлитамакском районе пройдет фестиваль зимней рыбалки «Ледниковый период -2019»
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В Стерлитамакском районе соберутся любители зимней рыбалки. Мероприятие состоится возле с. Верхние Услы, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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Самых удачливых участников ждут призы и подарки. Для участия нужно предварительно оставить заявку на сайте. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 89177574720 и 89174990607
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