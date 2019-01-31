В Стерлитамакском районе пройдет фестиваль зимней рыбалки «Ледниковый период -2019»

В Стерлитамакском районе соберутся любители зимней рыбалки. Мероприятие состоится возле с. Верхние Услы, сообщает Новости Башкирии сегодня.



Фестиваль «Ледниковый период -2019» пройдет 17 февраля. В рамках мероприятия пройдет соревновательная часть. Помимо этого, состоятся конкурсы для гостей и участников. Ведущие рыболовы-спортсмены республики проведут мастер-классы. Также будет возможность поучаствовать в розыгрыше призов, катании на снегоходах.Самых удачливых участников ждут призы и подарки. Для участия нужно предварительно оставить заявку на сайте. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 89177574720 и 89174990607