Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Стерлитамакском районе пройдет фестиваль зимней рыбалки «Ледниковый период -2019»

В Стерлитамакском районе пройдет фестиваль зимней рыбалки «Ледниковый период -2019»

Добавлено: 31.01.19
Просмотров: 100
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
В Стерлитамакском районе пройдет фестиваль зимней рыбалки «Ледниковый период -2019»

В Стерлитамакском районе соберутся любители зимней рыбалки. Мероприятие состоится возле с. Верхние Услы, сообщает Новости Башкирии сегодня.

В Стерлитамаке жители многоэтажки почувствовали запах газа

Читайте также:

В Стерлитамаке жители многоэтажки почувствовали запах газа
Фестиваль «Ледниковый период -2019» пройдет 17 февраля. В рамках мероприятия пройдет соревновательная часть. Помимо этого, состоятся конкурсы для гостей и участников. Ведущие рыболовы-спортсмены республики проведут мастер-классы. Также будет возможность поучаствовать в розыгрыше призов, катании на снегоходах.

Самых удачливых участников ждут призы и подарки. Для участия нужно предварительно оставить заявку на сайте. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 89177574720 и 89174990607

Читайте также: в Стерлитамаке откроется самая большая школа в Башкирии 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Уфе состоится Всероссийский фестиваль сэсэнов
Культура
В Уфе состоится Всероссийский фестиваль сэсэнов
В Ишимбае пройдет районный туристский фестиваль
Общество
В Ишимбае пройдет районный туристский фестиваль
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
Общество
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
В Уфе пройдет фестиваль близнецов и двойняшек
Общество
В Уфе пройдет фестиваль близнецов и двойняшек
В Стерлитамаке пройдёт фестиваль индийской культуры
Общество
В Стерлитамаке пройдёт фестиваль индийской культуры
Фестиваль по ловле раков «Иштуган» состоится в Башкирии
Общество
Фестиваль по ловле раков «Иштуган» состоится в Башкирии
В Уфе пройдет фестиваль для будущих мам
Общество
В Уфе пройдет фестиваль для будущих мам
В уфимском парке пройдут соревнования по Русскому жиму
Общество
В уфимском парке пройдут соревнования по Русскому жиму
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: