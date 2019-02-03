В Стерлитамаке пьяный водитель уходя от погони попал в ДТП
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В ночь на 3 февраля в Стерлитамаке, скрываясь от полиции, попал в ДТП водитель иномарки. Со слов очевидцев, мужчина, находившийся за рулем, был пьян.
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— Hyundai Solaris уходил от погони, — рассказал свидетель аварии. — Все живы. Ссылаясь на виновника аварии, очевидцы рассказали, что водитель вместе с приятелями напоил хозяина машины, забрал у него ключи и поехал кататься. При этом угонщики были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Обстоятельства случившегося предстоит выяснить дорожной полиции.
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