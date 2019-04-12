Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария под Уфой: столкнулись «ВАЗ-2199» и фура, погиб один из водителей | видео

Авария под Уфой: столкнулись «ВАЗ-2199» и фура, погиб один из водителей | видео

Добавлено: 12.04.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария под Уфой: столкнулись «ВАЗ-2199» и фура, погиб один из водителей | видео

Под Уфой вечером 11 апреля на трассе М-5 произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, на проезжей части столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-2199» и фура. В результате ДТП погиб водитель «ВАЗ», сообщает сайт Newsbash.ru.

В Чишминском районе сгорел автомобиль возле поселка Алкино | видео

Читайте также:

В Чишминском районе сгорел автомобиль возле поселка Алкино | видео
Удар при столкновении был настолько сильный, что легковую машину буквально смяло.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

Госкомитет РБ по ЧС опубликовал видео с места ДТП.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Авария в Иглинском районе: при столкновении легкового авто и фуры погиб водитель
Происшествия
Авария в Иглинском районе: при столкновении легкового авто и фуры погиб водитель
В Нефтекамске КамАЗ не уступил дорогу легковушке: пострадала девушка
Происшествия
В Нефтекамске КамАЗ не уступил дорогу легковушке: пострадала девушка
На границе Башкирии фура снесла патрульную машину ГИБДД и три легковушки: погиб пассажир
Происшествия
На границе Башкирии фура снесла патрульную машину ГИБДД и три легковушки: погиб пассажир
В Мелеузовском районе в столкновении иномарки и отечественного авто погиб водитель
Происшествия
В Мелеузовском районе в столкновении иномарки и отечественного авто погиб водитель
В Янаульском районе лоб в лоб столкнулись внедорожник и ВАЗ: погибла пожилая пассажирка
Происшествия
В Янаульском районе лоб в лоб столкнулись внедорожник и ВАЗ: погибла пожилая пассажирка
В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель
Происшествия
В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель
На трассе в Салавате погиб водитель такси
Общество
На трассе в Салавате погиб водитель такси
Гибель людей на трассе Москва - Уфа спровоцировала женщина-врач
Общество
Гибель людей на трассе Москва - Уфа спровоцировала женщина-врач
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: