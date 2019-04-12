Авария под Уфой: столкнулись «ВАЗ-2199» и фура, погиб один из водителей | видео
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Под Уфой вечером 11 апреля на трассе М-5 произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, на проезжей части столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-2199» и фура. В результате ДТП погиб водитель «ВАЗ», сообщает сайт Newsbash.ru.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.
Госкомитет РБ по ЧС опубликовал видео с места ДТП.
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