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Пожар в Демском районе Уфы: горит сухостой

Добавлено: 13.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Пожар в Демском районе Уфы: горит сухостой

Пожарные выехали на возгорание сухостоя и камыша в Демском районе Уфы. Пожар произошел в микрорайоне «Серебряный ручей» на улице Кусимова и в деревне Романовка. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, угрозы жилым домам и постройкам нет, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В тушении участвуют четыре автоцистерны и 16 огнеборцев, шесть спасателей с ранцевыми огнетушителями.
«Силы при тушении направляются друг к другу, «берут огонь в кольцо». Средств на месте достаточно. Ситуация находится под контролем», — добавили в ведомстве.

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