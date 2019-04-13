Пожар в Демском районе Уфы: горит сухостой

Пожарные выехали на возгорание сухостоя и камыша в Демском районе Уфы. Пожар произошел в микрорайоне «Серебряный ручей» на улице Кусимова и в деревне Романовка. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, угрозы жилым домам и постройкам нет, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Силы при тушении направляются друг к другу, «берут огонь в кольцо». Средств на месте достаточно. Ситуация находится под контролем», — добавили в ведомстве.

В тушении участвуют четыре автоцистерны и 16 огнеборцев, шесть спасателей с ранцевыми огнетушителями.