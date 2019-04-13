Пожар в Демском районе Уфы: горит сухостой
Комментарии (0)
Загрузка...
Пожарные выехали на возгорание сухостоя и камыша в Демском районе Уфы. Пожар произошел в микрорайоне «Серебряный ручей» на улице Кусимова и в деревне Романовка. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, угрозы жилым домам и постройкам нет, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Силы при тушении направляются друг к другу, «берут огонь в кольцо». Средств на месте достаточно. Ситуация находится под контролем», — добавили в ведомстве.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Общество
В Иглинском районе третий день тушат полигон ТБО | видео
Это интересно
"У меня душа горит, а вы – непонятые": в Уфе пожарные приехали на необычный вызов
Происшествия
Пожар в Аургазинском районе унес жизнь 30-летнего мужчины
Происшествия
В одном из блоков республиканской детской клинической больницы возник пожар
Происшествия
В Стерлитамаке произошел пожар в многоэтажке: эвакуировали 22 человека
Происшествия
В Гафурийском районе загорелась зерносушилка: сгорело 800 кг семян подсолнуха
Общество
В Уфе на стоянке сгорели 9 машин
Общество / Происшествия
В Кумертау из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 40 человек