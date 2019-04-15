На военном аэродроме под Липецком обнаружили тело солдата из Башкирии
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Вчера, 14 апреля, около шести утра на территории военного аэродрома под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии. Об этом сообщает издание Gorod 48. По предварительной информации, 22-летний военнослужащий свел счеты с жизнью. Есть версия, что молодой человек погиб от выстрелов автомата, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Я не готов комментировать по телефону. Единственное, что могу предложить, — направить запрос, — ответили в пресс-службе ведомства.Всего неделю назад еще один срочник из Башкирии погиб в Приморском крае. До дембеля ему оставалось 55 дней. По словам троюродной сестры погибшего, 7 апреля, примерно в обеденное время, Валерий подорвался на мине.
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