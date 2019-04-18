В Учалинском районе мужчина похитил бывшую сожительницу
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На днях в дежурную часть Отдела МВД России по Учалинскому району позвонила местная жительница и сообщила, что ее 39-летнюю сестру похитили. Сотрудники полиции сразу же выехали на место происшествия. Оперативники уголовного розыска направили ориентировку на подозреваемого - 36-летнего жителя Зилаирского района и его машину во все города и района Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Через недолгое время на автотрассе Учалы - Мелеуз автоинспекторы остановили разыскиваемый автомобиль. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
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