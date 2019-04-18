В Учалинском районе мужчина похитил бывшую сожительницу

На днях в дежурную часть Отдела МВД России по Учалинскому району позвонила местная жительница и сообщила, что ее 39-летнюю сестру похитили. Сотрудники полиции сразу же выехали на место происшествия. Оперативники уголовного розыска направили ориентировку на подозреваемого - 36-летнего жителя Зилаирского района и его машину во все города и района Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, 39-летняя жительница Учалов некоторое время жила с мужчиной в гражданском браке. Зимой в этом году они расстались из-за того, что 36-летний сожитель избивал женщину. После расставания мужчина не давал спокойно жить бывшей возлюбленной. 16 апреля женщина пошла на работу. Чтобы успеть в соседнюю деревню, ей приходилось рано вставать и торопиться на автобус. Когда она шла через двор, к ней подошел бывший супруг. Угрожая, злоумышленник отобрал у нее телефон, затем на машине увез ее в неизвестном направлении. По пути улучив момент, когда мужчина вышел из машины, она позвонила сестре по оставленному в салоне телефону.Через недолгое время на автотрассе Учалы - Мелеуз автоинспекторы остановили разыскиваемый автомобиль. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».