В Учалинском районе водитель лишенный прав совершил опрокидывание в кювет

Ночью житель Учалинского района устроил аварию, в которой едва не погиб вместе с пассажиром. При этом мужчина был лишен водительского удостоверения и вообще не имел права садиться за руль, сообщает сайт Newsbash.ru.



ДТП случилось в Учалах на улице Ахметгалина в пятом часу утра. 32-летний мужчина за рулем отцовского авто «Шевроле Нива» не справился с управлением на повороте и опрокинул машину в кювет. Горе-водитель и его пассажир получили серьезные травмы и находятся в больнице. Автоинспекторы выяснили, что суд лишил автомобилиста водительских прав. Сейчас они устанавливают обстоятельства аварии.За сутки на дорогах Башкортостана зарегистрировано восемь ДТП, в которых травмы разной степени тяжести получили девять человек. Сотрудники ГИБДД отстранили от вождения 25 нетрезвых водителей и пресекли больше 2,5 тысяч нарушений правил дорожного движения.