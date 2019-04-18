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В Учалинском районе водитель лишенный прав совершил опрокидывание в кювет

Добавлено: 18.04.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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В Учалинском районе водитель лишенный прав совершил опрокидывание в кювет

Ночью житель Учалинского района устроил аварию, в которой едва не погиб вместе с пассажиром. При этом мужчина был лишен водительского удостоверения и вообще не имел права садиться за руль, сообщает сайт Newsbash.ru.

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ДТП случилось в Учалах на улице Ахметгалина в пятом часу утра. 32-летний мужчина за рулем отцовского авто «Шевроле Нива» не справился с управлением на повороте и опрокинул машину в кювет. Горе-водитель и его пассажир получили серьезные травмы и находятся в больнице. Автоинспекторы выяснили, что суд лишил автомобилиста водительских прав. Сейчас они устанавливают обстоятельства аварии.

За сутки на дорогах Башкортостана зарегистрировано восемь ДТП, в которых травмы разной степени тяжести получили девять человек. Сотрудники ГИБДД отстранили от вождения 25 нетрезвых водителей и пресекли больше 2,5 тысяч нарушений правил дорожного движения.

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