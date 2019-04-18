В Учалинском районе водитель лишенный прав совершил опрокидывание в кювет
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Ночью житель Учалинского района устроил аварию, в которой едва не погиб вместе с пассажиром. При этом мужчина был лишен водительского удостоверения и вообще не имел права садиться за руль, сообщает сайт Newsbash.ru.
За сутки на дорогах Башкортостана зарегистрировано восемь ДТП, в которых травмы разной степени тяжести получили девять человек. Сотрудники ГИБДД отстранили от вождения 25 нетрезвых водителей и пресекли больше 2,5 тысяч нарушений правил дорожного движения.
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