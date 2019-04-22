В Уфе водитель внедорожника сбил девушку, а затем въехал в цветочный киоск
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Авария произошла 21 апреля в центре столицы Башкирии. 39-летний водитель Kia Sorento ехал по улице Чернышевского, затем резко свернул на улицу Ленина, заехал на тротуар и сбил 24-летнюю девушку. Далее кроссовер столкнулся с цветочным киоском, сообщает сайт Newsbash.ru.
Дорожные полицейские начали разбирательство. Причины аварии назовут позднее.
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