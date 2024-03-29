В Уфе лихач на BMW протаранил автомобиль и повредил цветочный павильон

11:28, 29 мар 2024

В центре Уфы этой ночью произошло дорожно-транспортное происшестиве: лихач на BMW на полной скорости протаранил «Ладу», а затем врезался в цветочный магазин. 25-летний водитель иномарки получил множественные травмы, а 19-летняя продавщица магазина отделалась ушибами.

Авария произошла 29 марта около 1:00 на проспекте Октября, напротив дома № 7. По предварительным данным, BMW двигался по проспекту на высокой скорости и врезался в остановившуюся у края дороги «Ладу Веста». От удара иномарку отбросило на цветочный магазин, где в это время находилась 19-летняя сотрудница.

В результате ДТП водитель BMW был госпитализирован с многочисленными травмами. Девушка-продавец отделалась ушибами и обратилась за медицинской помощью самостоятельно.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ