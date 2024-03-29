В Уфе лихач на BMW протаранил автомобиль и повредил цветочный павильон
11:28, 29 мар 2024
В центре Уфы этой ночью произошло дорожно-транспортное происшестиве: лихач на BMW на полной скорости протаранил «Ладу», а затем врезался в цветочный магазин. 25-летний водитель иномарки получил множественные травмы, а 19-летняя продавщица магазина отделалась ушибами.
Авария произошла 29 марта около 1:00 на проспекте Октября, напротив дома № 7. По предварительным данным, BMW двигался по проспекту на высокой скорости и врезался в остановившуюся у края дороги «Ладу Веста». От удара иномарку отбросило на цветочный магазин, где в это время находилась 19-летняя сотрудница.
В результате ДТП водитель BMW был госпитализирован с многочисленными травмами. Девушка-продавец отделалась ушибами и обратилась за медицинской помощью самостоятельно.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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