В Уфе 16-летний водитель врезался в снегоуборочную машину, погибла несовершеннолетняя пассажирка

В ночь на 19 января в микрорайоне «Яркий» города Уфы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя.

16-летний житель Уфы двигался на ВАЗ-2107 по Демскому шоссе без водительских прав и документов на транспортное средство. Рядом с ним находилась его 16-летняя подруга.

Около полуночи автомобиль, в котором ехали подростки, столкнулся со снегоуборочной машиной «Амкодор». За рулем погрузчика был 48-летний работник дорожно-эксплуатационной службы.

В результате лобового столкновения 16-летняя девушка-пассажир ВАЗа погибла на месте происшествия. Водитель иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными травмами. Водитель снегоуборочной техники не пострадал.

Как сообщает Госавтоинспекция Башкирии, по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии. Виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Следствие выясняет, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля и по какой причине находился на дороге столь поздним вечером вместе с 16-летней пассажиркой.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ