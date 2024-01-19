Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе 16-летний водитель врезался в снегоуборочную машину, погибла несовершеннолетняя пассажирка

В Уфе 16-летний водитель врезался в снегоуборочную машину, погибла несовершеннолетняя пассажирка

В ночь на 19 января в микрорайоне «Яркий» города Уфы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя.

16-летний житель Уфы двигался на ВАЗ-2107 по Демскому шоссе без водительских прав и документов на транспортное средство. Рядом с ним находилась его 16-летняя подруга.

Около полуночи автомобиль, в котором ехали подростки, столкнулся со снегоуборочной машиной «Амкодор». За рулем погрузчика был 48-летний работник дорожно-эксплуатационной службы.

В результате лобового столкновения 16-летняя девушка-пассажир ВАЗа погибла на месте происшествия. Водитель иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными травмами. Водитель снегоуборочной техники не пострадал.

Как сообщает Госавтоинспекция Башкирии, по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии. Виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Следствие выясняет, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля и по какой причине находился на дороге столь поздним вечером вместе с 16-летней пассажиркой.

В Башкирии под колесами грузовика погиб житель Оренбургской области

Читайте также:

В Башкирии под колесами грузовика погиб житель Оренбургской области
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия смертельная авария
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok