В Благоварском районе уфимка наехала на ограждение, пострадал ребенок

Накануне в Благоварском районе на 1393 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 31-летняя уфимка за рулем автомобиля «Фольксвген» наехала на металлическое ограждение, сообщили в республиканском ГИБДД, сообщает сайт Newsbash.ru.



Известно, что ДТП произошло около полудня. Сотрудники дорожной полиции предварительно установили, что авария была вызвана лопнувшим правым задним колесом.В ГИБДД уточнили, что в результате столкновения автомобиля с опорой, пострадал старший сын женщины, который был госпитализирован с переломами. Младший ребенок не пострадал.