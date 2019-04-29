В Благоварском районе уфимка наехала на ограждение, пострадал ребенок
Комментарии (0)
Загрузка...
Накануне в Благоварском районе на 1393 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 31-летняя уфимка за рулем автомобиля «Фольксвген» наехала на металлическое ограждение, сообщили в республиканском ГИБДД, сообщает сайт Newsbash.ru.
В ГИБДД уточнили, что в результате столкновения автомобиля с опорой, пострадал старший сын женщины, который был госпитализирован с переломами. Младший ребенок не пострадал.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Иглинском районе мотоциклист не справившись с управлением получил тяжелые травмы
Происшествия
В Туймазинском районе поезд сбил автомобиль
Происшествия
В Илишевском районе две автоледи не поделили дорогу: пострадал ребенок
Происшествия
В Иглинском районе в ДТП легкового авто и грузовика пострадали водитель и пассажирка
Происшествия
В Архангельском районе Башкирии нетрезвый водитель протаранил патрульную машину
Происшествия
В Салавате юный водитель катаясь на карте получил травмы
Общество / Происшествия
В Стерлитамакском районе в ДТП пострадал ребенок
Общество / Происшествия
В Башкирии фура протаранила пассажирский автобус