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В Благоварском районе уфимка наехала на ограждение, пострадал ребенок

Добавлено: 29.04.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благоварский район
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В Благоварском районе уфимка наехала на ограждение, пострадал ребенок

Накануне в Благоварском районе на 1393 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 31-летняя уфимка за рулем автомобиля «Фольксвген» наехала на металлическое ограждение, сообщили в республиканском ГИБДД, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Известно, что ДТП произошло около полудня. Сотрудники дорожной полиции предварительно установили, что авария была вызвана лопнувшим правым задним колесом.

В ГИБДД уточнили, что в результате столкновения автомобиля с опорой, пострадал старший сын женщины, который был госпитализирован с переломами. Младший ребенок не пострадал.

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