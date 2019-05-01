В Стерлитамаке прохожие засняли на видео гуляющую обнаженную девушку | видео
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Сегодня, 1 мая, на улицах Стерлитамака прохожие заметили гуляющую обнаженную девушку, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Прибывшие сотрудники правоохранительных органов несколько минут пытались скрутить девушку. Вскоре её поместили в патрульный автомобиль и увезли в отдел полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По версии одного из жителя Стерлитамака, девушка с мужем должна была лететь на Бали. Но в один момент что-то пошло не так. Анна П. сняла 300 тысяч рублей и не ночевала дома. Вероятнее всего, девушка всё это время гуляла и употребляла психоактивные вещества с неким Толиком, которого она всё время зовёт на видео. Пользователь отметил, что у мужа совсем другое имя, которое он не указывает в комментариях.
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