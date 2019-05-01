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В Стерлитамаке прохожие засняли на видео гуляющую обнаженную девушку | видео

Добавлено: 01.05.19
Просмотров: 151
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке прохожие засняли на видео гуляющую обнаженную девушку | видео

Сегодня, 1 мая, на улицах Стерлитамака прохожие заметили гуляющую обнаженную девушку, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам очевидцев, девушка вышла на остановку общественного транспорта, уселась на переднее сиденье маршрутки, откуда звала мужчину по имени «Толик» и жаловалась на запах «его наркоты». Горожане вызвали на место полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов несколько минут пытались скрутить девушку. Вскоре её поместили в патрульный автомобиль и увезли в отдел полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По версии одного из жителя Стерлитамака, девушка с мужем должна была лететь на Бали. Но в один момент что-то пошло не так. Анна П. сняла 300 тысяч рублей и не ночевала дома. Вероятнее всего, девушка всё это время гуляла и употребляла психоактивные вещества с неким Толиком, которого она всё время зовёт на видео. Пользователь отметил, что у мужа совсем другое имя, которое он не указывает в комментариях.

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