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Мужчина в Башкирии шокировал прохожих непристойным актом

Мужчина в Башкирии шокировал прохожих непристойным актом

В одном из дворов города Стерлитамака на улице Курчатова произошла шокирующая сцена, свидетелями которой стали многочисленные прохожие. По словам очевидцев, мужчина средних лет, не стесняясь окружающих, совершал акт самоудовлетворения в общественном месте.

Возмущенные горожане, ставшие свидетелями непристойного действа, незамедлительно обратились в органы правопорядка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нарушителя и доставили его в отделение для дальнейшего разбирательства.

Данный инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи выражают негодование по поводу подобного поведения и требуют от правоохранительных органов сурового наказания для виновного.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак происшествия
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