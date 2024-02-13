Мужчина в Башкирии шокировал прохожих непристойным актом

В одном из дворов города Стерлитамака на улице Курчатова произошла шокирующая сцена, свидетелями которой стали многочисленные прохожие. По словам очевидцев, мужчина средних лет, не стесняясь окружающих, совершал акт самоудовлетворения в общественном месте.

Возмущенные горожане, ставшие свидетелями непристойного действа, незамедлительно обратились в органы правопорядка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нарушителя и доставили его в отделение для дальнейшего разбирательства.

Данный инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи выражают негодование по поводу подобного поведения и требуют от правоохранительных органов сурового наказания для виновного.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети