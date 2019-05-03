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Голый парень разгуливал по улицам Уфы

Добавлено: 03.05.19
Просмотров: 65
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Голый парень разгуливал по улицам Уфы

Флешмоб продолжается. На этот раз в столице Башкирии разгуливает голый парень. Очевидцы опубликовали видео в соцсети, сообщает сайт Newsbash.ru.


Происходит всё на улице Интернациональная. На видео видно, что уфимец ведёт себя неадекватно. Возможно, парень находится под действием наркотических веществ.
Напомним, накануне жительница Стерлитамака прославилась на всю страну, появившись на улице голышом. Выяснилось, что ранее она пыталась зарабатывать на жизнь, демонстрируя себя в порночатах.
Фотографии: соцсети

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