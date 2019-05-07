В Стерлитамаке мужчина до полусмерти избил свою жену
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В Стерлитамаке полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений своей супруге, сообщает сайт Newsbash.ru.
Прибывшие на место происшествия медики, увезли женщину в реанимацию, у нее констатировали множественные гематомы по всему телу, ушиб головного мозга, травму живота, ушиб грудной клетки. Состояние избитой жены оценивается как критическое.
В полиции отметили, что 49-летнего мужчину задержали, он полностью сознался в содеянном. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 ч. 1 УК РФ).
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