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В Стерлитамаке мужчина до полусмерти избил свою жену

Добавлено: 07.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке мужчина до полусмерти избил свою жену

В Стерлитамаке полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений своей супруге, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным следствия, пару дней назад муж и жена пришли в гости, где распивали спиртные напитки. По возвращению домой женщина стала укорять мужчину за то, что тот слишком много выпил. Муж разозлился и жестоко избил свою супругу, после чего отправился спать. Проснувшись через некоторое время, он заметил, что пострадавшая не двигается.

Прибывшие на место происшествия медики, увезли женщину в реанимацию, у нее констатировали множественные гематомы по всему телу, ушиб головного мозга, травму живота, ушиб грудной клетки.  Состояние  избитой жены оценивается как критическое.

В полиции отметили, что 49-летнего мужчину задержали, он полностью сознался в содеянном. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 ч. 1 УК РФ).

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