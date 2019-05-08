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В Белорецке на городской улице лежал без сознания окровавленный мужчина

Добавлено: 08.05.19
Просмотров: 152
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке на городской улице лежал без сознания окровавленный мужчина

В Белорецке нашли окровавленного мужчину. Уточняется, что он лежал на городской улице в безсознательном состоянии. Информация о ЧП появилась в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«Слушайте, вот идем мы с другом домой, лежал пьяный мужчина, у которого текла кровь с лба, долго не думая, позвонили в скорую», – сообщил автор поста, пожелавший остаться анонимным.
По его словам, карету скорой помощи пришлось ждать около десяти минут, после чего пострадавшего госпитализировали. Информации о его состоянии нет.

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