В Белорецке на городской улице лежал без сознания окровавленный мужчина

В Белорецке нашли окровавленного мужчину. Уточняется, что он лежал на городской улице в безсознательном состоянии. Информация о ЧП появилась в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Слушайте, вот идем мы с другом домой, лежал пьяный мужчина, у которого текла кровь с лба, долго не думая, позвонили в скорую», – сообщил автор поста, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, карету скорой помощи пришлось ждать около десяти минут, после чего пострадавшего госпитализировали. Информации о его состоянии нет.