В Аургазинском районе избили местного муллу

Инцидент произошел в деревне Татарский Нагадак Аургазинского района республики. У духовного наставника диагностированы многочисленные ушибы и внутренние гематомы, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Он взял меня за горло и начал душить меня. Я испугался очень, был в шоковом состоянии и думал, он вообще меня убьет. И я начал его руки убирать от горла, и потом он мне нанес удар в грудь и в конце нанес удар в голову и сказал: «Скажи спасибо, что я тебя не сравнял с землей».

Нынешний месяц Рамадан для муллы Ильдуса Биккулова чуть не закончился трагедией, с ужасом вспоминает духовный наставник. Утром 11 мая пошел читать намаз и прямо возле мечети обнаружил мини-свалку.Яблоком раздора в этой истории стали мешки с мусором. Имам перетащил отходы подальше от мечети на другую сторону дороги, что не понравилось местному жителю Юнусу Бектимирову. По словам потерпевшего, мужчина принял избивать муллу прямо здесь средь бела дня. И, как оказалось, участок, куда Ильдус перенес мешки, принадлежал фермеру.

После инцидента духовный наставник обратился в полицию. В Толбазах мулла прошел медосвидетельствование, которое выявило у него ушибы легких, гортани и головы.



Альмира Биккулова, супруга муллы:



«Весь бледный был… Пусть Аллах накажет».

«Как раз намаз он читал, подождал. Я говорю: «В чем причина? Зачем ты это сделал?» Я, говорит, специально сделал, для того чтобы посмотреть, что ты будешь делать. Это провокация уже не в первый раз, и после этого у нас был словесный скандал. Нет, я пальцем не тронул даже».

«Полицейскими были опрошены все участники инцидента и назначена судебно-медицинская экспертиза, после получения результатов которой будет приниматься решение в соответствии с законодательством».

Как утверждают местные, конфликт фермера с муллой уже случался. Юнус Бектимиров рассказал иную версию произошедшего.В деревне установлено 16 точек сбора мусора, одна из которых, действительно, установлена возле мечети. Контейнеров как таковых нет. Мешки складываются в одну кучу. Отходы забирает спецтехника 2 раза в месяц. Места сбора и вывоза отходов утверждены сельсоветом. Однако для нашей съемочной группы руководство деревни распечатало другой список.Сейчас в полиции уже поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.Фермер Юнус Бектимиров написал на муллу ответное заявление. Точку в этой непростой ситуации поставит Фемида.Автор: Радмир Азнабаев