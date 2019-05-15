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Под Нефтекамском ливень затопил огороды и смывал все на своем пути | видео

Добавлено: 15.05.19
Просмотров: 265
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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Под Нефтекамском ливень затопил огороды и смывал все на своем пути | видео

После аномально жаркой погоды на Башкирию обрушился мощный ливень с градом. Как видно на кадрах, снятых в деревне Амзя под Нефтекамском, дождевые потоки затопили огород и буквально смывали все на своем пути, сообщает сайт Newsbash.ru.

Напомним, в республике действует штормовое предупреждение МЧС об усилении ветра: его порывы местами достигнут 15-20 метров в секунду. Также сохраняется большая вероятность дождей и гроз. В ближайшие дни значительно похолодает. К выходным в республике местами ожидаются заморозки на поверхности почвы и понижение температуры воздуха в дневные часы до 10-16 градусов тепла.

Подробную погоду в вашем населенном пункте вы можете посмотреть на нашем сайте: https://newsbash.ru/weather

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