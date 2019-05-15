Под Нефтекамском ливень затопил огороды и смывал все на своем пути | видео
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После аномально жаркой погоды на Башкирию обрушился мощный ливень с градом. Как видно на кадрах, снятых в деревне Амзя под Нефтекамском, дождевые потоки затопили огород и буквально смывали все на своем пути, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, в республике действует штормовое предупреждение МЧС об усилении ветра: его порывы местами достигнут 15-20 метров в секунду. Также сохраняется большая вероятность дождей и гроз. В ближайшие дни значительно похолодает. К выходным в республике местами ожидаются заморозки на поверхности почвы и понижение температуры воздуха в дневные часы до 10-16 градусов тепла.
Подробную погоду в вашем населенном пункте вы можете посмотреть на нашем сайте: https://newsbash.ru/weather
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