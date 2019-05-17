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В Уфе сильный ветер повалил деревья на припаркованные автомобили

Добавлено: 17.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе сильный ветер повалил деревья на припаркованные автомобили

В столице республики наблюдаются первые последствия прогнозируемой накануне непогоды. Сегодня утром в Октябрьском и Орджоникидзевском районах Уфы от сильного ветра сломались деревья, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В результате падения три автомобиля получили механические повреждения. В настоящее время «виновники чп» распиливаются и утилизируются. Из людей никто не пострадал, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города Уфы.

Напомним, сегодня, 17 мая, синоптики прогнозируют «штормовой» прогноз погоды: порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

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