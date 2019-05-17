В Уфе сильный ветер повалил деревья на припаркованные автомобили

В столице республики наблюдаются первые последствия прогнозируемой накануне непогоды. Сегодня утром в Октябрьском и Орджоникидзевском районах Уфы от сильного ветра сломались деревья, сообщает сайт Newsbash.ru.



В результате падения три автомобиля получили механические повреждения. В настоящее время «виновники чп» распиливаются и утилизируются. Из людей никто не пострадал, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города Уфы.Напомним, сегодня, 17 мая, синоптики прогнозируют «штормовой» прогноз погоды: порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.