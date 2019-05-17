В Уфе сильный ветер повалил деревья на припаркованные автомобили
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В столице республики наблюдаются первые последствия прогнозируемой накануне непогоды. Сегодня утром в Октябрьском и Орджоникидзевском районах Уфы от сильного ветра сломались деревья, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Напомним, сегодня, 17 мая, синоптики прогнозируют «штормовой» прогноз погоды: порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.
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