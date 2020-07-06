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В Уфе сильный ветер повредил крыши домов и повалил деревья

В Уфе сильный ветер повредил крыши домов и повалил деревья

Уфа | 06 июл 2020 | 22:53

Из-за усиления ветра в столице фиксируются обращения граждан о фактах падения деревьев и шифера. По состоянию на 21.00 6 июля, произошло 8 подобных случаев в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах города. В результате происшествий пострадало 8 автомобилей, в нескольких случаях деревья упали на линии электропередач.



По предварительной информации, из людей никто не пострадал, аварийных ситуаций на сетях электроснабжения нет. В настоящее время городские службы проводят работы по распиловке и уборке упавших насаждений.

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При ухудшении погодных условий не рекомендуется находиться возле деревьев, заборов, рекламных щитов и т.д. Также нежелательно оставлять личный транспорт вблизи с подобными объектами. Если вы заметили, что какое-либо дерево или конструкция представляет угрозу безопасности человека, необходимо сразу же сообщить об этом по номеру «112»!
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы

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