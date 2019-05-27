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В Баймаке автоледи сбила мотоциклиста

Добавлено: 27.05.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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В Баймаке автоледи сбила мотоциклиста

В региональном ГИБДД сообщили об аварии с участием мотоцикла, в результате которой пострадал молодой человек, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сообщается, что ДТП произошло накануне вечером в Баймаке, на улице Стахановской. По уточненной информации, 28-летняя женщина за рулем  автомобиля «ВАЗ-2115» при выезде на главную дорогу не уступила ее мотоциклу «Хонда», в результате чего произошло столкновение.

20-летнего мотоциклиста госпитализировали с травмами различного характера. Дополнительно сообщается, что двухколесный транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке.

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