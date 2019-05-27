В Баймаке автоледи сбила мотоциклиста

В региональном ГИБДД сообщили об аварии с участием мотоцикла, в результате которой пострадал молодой человек, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сообщается, что ДТП произошло накануне вечером в Баймаке , на улице Стахановской. По уточненной информации, 28-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-2115» при выезде на главную дорогу не уступила ее мотоциклу «Хонда», в результате чего произошло столкновение.20-летнего мотоциклиста госпитализировали с травмами различного характера. Дополнительно сообщается, что двухколесный транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке.