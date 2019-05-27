В Баймаке автоледи сбила мотоциклиста
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В региональном ГИБДД сообщили об аварии с участием мотоцикла, в результате которой пострадал молодой человек, сообщает сайт Newsbash.ru.
20-летнего мотоциклиста госпитализировали с травмами различного характера. Дополнительно сообщается, что двухколесный транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке.
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