Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке парень хотел ограбить пенсионерку, чтобы сделать ставки на спорт

В Стерлитамаке парень хотел ограбить пенсионерку, чтобы сделать ставки на спорт

Добавлено: 27.05.19
Просмотров: 117
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Стерлитамаке парень хотел ограбить пенсионерку, чтобы сделать ставки на спорт

В Башкирии 21-летний парень напал на пожилую женщину. Злоумышленник хотел ее ограбить, однако потерпевшая оказала сопротивление и начала кричать. На помощь вовремя подоспел сосед, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Стерлитамаке двое мужчин изнасиловали шестиклассницу

Читайте также:

В Стерлитамаке двое мужчин изнасиловали шестиклассницу
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел в Стерлитамаке. 21-летний уфимец приехал в соседний город на несколько дней. Все время он играл — делал ставки на спорт, но ему не везло. В конце концов, он проиграл все деньги. Не на что было вернуться домой. Тогда он решил кого-нибудь ограбить.

На глаза ему попалась пожилая женщина с авоськой в руках. Молодой человек проследил за ней и зашел в ее подъезд. Чтобы убедиться, что женщина находится дома одна, и ей никто не придет на помощь, парень попросил у нее воды. Не заподозрив ничего плохого, женщина решила помочь незнакомцу. Однако выпив воды, парень набросился на потерпевшую и стал бить ее по голове переносным зарядным устройством. Он рассчитывал, что пожилая женщина потеряет сознание, и тогда он сможет ее ограбить. Но не тут-то было. Пенсионерка оказалась крепкой и принялась истошно кричать и звать на помощь.

Испугавшись, что на крики сбегутся соседи, парень бросился бежать. Однако на первом этаже путь ему преградил сосед потерпевшей. Он скрутил грабителя и передал его в руки сотрудников патрульно-постовой службы. Полицию вызвала жена пришедшего на помощь соседки мужчины.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Сам злоумышленник находится под арестом.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Стерлитамаке 18-летний парень попытался изнасиловать ученицу коррекционной школы
Происшествия
В Стерлитамаке 18-летний парень попытался изнасиловать ученицу коррекционной школы
В Октябрьском отец избил собственную дочь и пытался ее задушить
Происшествия
В Октябрьском отец избил собственную дочь и пытался ее задушить
В Гафурийском районе молодой человек дважды добирался до дома на угнанном авто
Происшествия
В Гафурийском районе молодой человек дважды добирался до дома на угнанном авто
В Стерлитамаке сын пострадал от рук сожителя матери
Происшествия
В Стерлитамаке сын пострадал от рук сожителя матери
В Аургазинском районе парень решил добраться до своей возлюбленной угнав авто
Происшествия
В Аургазинском районе парень решил добраться до своей возлюбленной угнав авто
В Мелеузе разгневанный папаша избил пожилую женщину до смерти в ответ на замечания его сыну
Происшествия
В Мелеузе разгневанный папаша избил пожилую женщину до смерти в ответ на замечания его сыну
В Уфе парень организовал сбор средств для матери погибшей студентки
Общество
В Уфе парень организовал сбор средств для матери погибшей студентки
В Зилаирском районе Башкирии подросток спас женщину из горящего дома
Общество / Происшествия
В Зилаирском районе Башкирии подросток спас женщину из горящего дома
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: