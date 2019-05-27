В Стерлитамаке парень хотел ограбить пенсионерку, чтобы сделать ставки на спорт
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В Башкирии 21-летний парень напал на пожилую женщину. Злоумышленник хотел ее ограбить, однако потерпевшая оказала сопротивление и начала кричать. На помощь вовремя подоспел сосед, сообщает сайт Newsbash.ru.
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На глаза ему попалась пожилая женщина с авоськой в руках. Молодой человек проследил за ней и зашел в ее подъезд. Чтобы убедиться, что женщина находится дома одна, и ей никто не придет на помощь, парень попросил у нее воды. Не заподозрив ничего плохого, женщина решила помочь незнакомцу. Однако выпив воды, парень набросился на потерпевшую и стал бить ее по голове переносным зарядным устройством. Он рассчитывал, что пожилая женщина потеряет сознание, и тогда он сможет ее ограбить. Но не тут-то было. Пенсионерка оказалась крепкой и принялась истошно кричать и звать на помощь.
Испугавшись, что на крики сбегутся соседи, парень бросился бежать. Однако на первом этаже путь ему преградил сосед потерпевшей. Он скрутил грабителя и передал его в руки сотрудников патрульно-постовой службы. Полицию вызвала жена пришедшего на помощь соседки мужчины.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Сам злоумышленник находится под арестом.
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