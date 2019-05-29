Хроника громкого ограбления "Россельхозбанка" в Салавате Луизой Хайруллиной
Новость о том, что один из филиалов «Россельхозбанка» в Башкирии лишился 23 миллионов рублей появилась накануне днем. Изначально было известно, что в похищении крупной суммы денег подозревается сотрудница учреждения 35-летняя Луиза Хайруллина из Салавата, сообщает сайт Newsbash.ru. Вечером 27 мая она отпросилась с работы, чтобы уйти домой пораньше. Оказалось, с собой она прихватила из кассы 23 миллиона рублей. После этого ни её, ни семью женщины никто не видел. Предполагается, что она на машине «Рено Дастер» уехала со своим 41-летним мужем Маратом Хайруллиным, сестрой и двумя дочерьми 8 и 12 лет.
Позже в МВД Башкирии подтвердили факт хищения миллионов. Более того, они организовали розыск подозреваемой и указали её приметы.
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В мэрии города Салавата сообщили, что сбежавшие Хайруллины на учете семей, нуждающихся в социальной господдержке, не стояли. Об этом изданию «МКСеть», рассказала заместитель главы администрации города Салавата по социальным вопросам Дильбар Мустафина. Источник в правоохранительных органах также сообщил, что муж Луизы всего за три года, с 2002 по 2005, мужчина сменил в качестве мест работы четыре банка: Уралсиб, Инвесткапиталбанк, Социнвест-Агро, Инвестиционный капитал. То есть он не хуже жены был знаком с системой безопасности в банках, и похищение денег они могли планировать совместно.
Оперативники во время обыска дома подозреваемой обнаружили бардак м разбросанные вещи, словно они собиралась впопыхах. Журналисты ГТРК «Башкортостан» побывали в месте, где жила семья. Им удалось встретить предположительно отца и мать подозреваемой, но они отказались от комментариев. На улице Карима семья начала строить дом три года назад. На сегодняшний день там стоит двухэтажное здание с гаражом и забором. Одни соседи рассказывают, что с Хайруллиными почти не общались, другие говорят о них много хорошего, утверждая, что люди они положительные и всегда готовы прийти на помощь.
Преступление Луизы Хайруллиной вызвало бурные эмоции у жителей Башкирии. Судя по комментариям в социальных сетях, сейчас за женщину искренне переживают, а многие вовсе одобрили её поступок и придумали особый хэштег #RunLuizaRun. Психолог считает, что это ненормально.