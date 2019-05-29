Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Хроника громкого ограбления "Россельхозбанка" в Салавате Луизой Хайруллиной

Хроника громкого ограбления "Россельхозбанка" в Салавате Луизой Хайруллиной

Добавлено: 29.05.19
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
Хроника громкого ограбления "Россельхозбанка" в Салавате Луизой Хайруллиной

Новость о том, что один из филиалов «Россельхозбанка» в Башкирии лишился 23 миллионов рублей появилась накануне днем. Изначально было известно, что в похищении крупной суммы денег подозревается сотрудница учреждения 35-летняя Луиза Хайруллина из Салавата, сообщает сайт Newsbash.ru. Вечером 27 мая она отпросилась с работы, чтобы уйти домой пораньше. Оказалось, с собой она прихватила из кассы 23 миллиона рублей. После этого ни её, ни семью женщины никто не видел. Предполагается, что она на машине «Рено Дастер» уехала со своим 41-летним мужем Маратом Хайруллиным, сестрой и двумя дочерьми 8 и 12 лет.

Позже в МВД Башкирии подтвердили факт хищения миллионов. Более того, они организовали розыск подозреваемой и указали её приметы.

В Салавате разыскивают двух дочерей Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 млн рублей

Читайте также:

В Салавате разыскивают двух дочерей Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 млн рублей
— В настоящее время по заявлению представителей банка идет процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. На вид 35-40 лет, рост 160-165 см., плотного телосложения, лицо круглое, нос прямой, волосы светло-русые до плеч. Была одета: куртка темно-зеленого цвета, темно-серые брюки, черные туфли, имеет солнцезащитные черные очки, — говорится в сообщении.

В полиции также установили, что деньги были похищены в разной валюте. Женщина вынесла 9 миллионов рублей, более 140 тысяч долларов США и 101 тысячу евро. Накануне вечером стало известно, что Луиза Хайруллина работала старшим кассиром. Следовательно, имела доступ ко всем помещениям, и ее никто не досматривал, когда она уходила домой. Об этом сообщает «КП-Уфа».

В мэрии города Салавата сообщили, что сбежавшие Хайруллины на учете семей, нуждающихся в социальной господдержке, не стояли. Об этом изданию «МКСеть», рассказала заместитель главы администрации города Салавата по социальным вопросам Дильбар Мустафина. Источник в правоохранительных органах также сообщил, что муж Луизы всего за три года, с 2002 по 2005, мужчина сменил в качестве мест работы четыре банка: Уралсиб, Инвесткапиталбанк, Социнвест-Агро, Инвестиционный капитал. То есть он не хуже жены был знаком с системой безопасности в банках, и похищение денег они могли планировать совместно.

Оперативники во время обыска дома подозреваемой обнаружили бардак м разбросанные вещи, словно они собиралась впопыхах. Журналисты ГТРК «Башкортостан» побывали в месте, где жила семья. Им удалось встретить предположительно отца и мать подозреваемой, но они отказались от комментариев. На улице Карима семья начала строить дом три года назад. На сегодняшний день там стоит двухэтажное здание с гаражом и забором. Одни соседи рассказывают, что с Хайруллиными почти не общались, другие говорят о них много хорошего, утверждая, что люди они положительные и всегда готовы прийти на помощь.

Преступление Луизы Хайруллиной вызвало бурные эмоции у жителей Башкирии. Судя по комментариям в социальных сетях, сейчас за женщину искренне переживают, а многие вовсе одобрили её поступок и придумали особый хэштег #RunLuizaRun. Психолог считает, что это ненормально.

— Когда эта новость появилась в социальных сетях и стала получать одобрительные комментарии, меня как психолога это очень насторожило. Потому что это яркое свидетельство недоверия народа, как минимум, банковской системе. Сразу вспомнились фильмы с Чарли Чаплиным, которые почти все как раз-таки о том, как маленький человек удачно противостоит большой и злой системе. И у людей в комментариях явно прослеживается реакция, знаете, как в советские времена, когда люди считали своим долгом утащить что-нибудь с работы. Это не считалось зазорным, а было некой компенсацией за низкие зарплаты и повальный дефицит. Вот и сейчас общественное мнение находится на уровне «вор у вора украл», «поделом», «попили нашей кровушки», — прокомментировала Алиса Курамшина.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Салавате разыскивают двух дочерей Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 млн рублей
Происшествия
В Салавате разыскивают двух дочерей Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 млн рублей
В Салавате объявлена в розыск кассир "Россельхозбанка" похитившая 23 млн рублей
Происшествия
В Салавате объявлена в розыск кассир "Россельхозбанка" похитившая 23 млн рублей
15 мая жители Башкирии смогут пораньше уйти с работы
Общество
15 мая жители Башкирии смогут пораньше уйти с работы
В Учалинском районе группа мошенниц похитили более 3 млн. рублей у ветерана войны
Происшествия
В Учалинском районе группа мошенниц похитили более 3 млн. рублей у ветерана войны
Руководитель МУП «Уфаводоканал» Ильяс Гильмутдинов отстранен от своих обязанностей
Экономика
Руководитель МУП «Уфаводоканал» Ильяс Гильмутдинов отстранен от своих обязанностей
Несколько жителей Салавата стали жертвами мошенников
Происшествия
Несколько жителей Салавата стали жертвами мошенников
В Архангельском районе 3 депутата скрыли от контролирующих органов недвижимость и крупные многомиллионные доходы
Происшествия
В Архангельском районе 3 депутата скрыли от контролирующих органов недвижимость и крупные многомиллионные доходы
Жительница Салавата попалась на уловки мошенника при трудоустройстве
Человек и закон
Жительница Салавата попалась на уловки мошенника при трудоустройстве
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: