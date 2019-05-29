Хроника громкого ограбления "Россельхозбанка" в Салавате Луизой Хайруллиной

Новость о том, что один из филиалов «Россельхозбанка» в Башкирии лишился 23 миллионов рублей появилась накануне днем. Изначально было известно, что в похищении крупной суммы денег подозревается сотрудница учреждения 35-летняя Луиза Хайруллина из Салавата, сообщает сайт Newsbash.ru. Вечером 27 мая она отпросилась с работы, чтобы уйти домой пораньше. Оказалось, с собой она прихватила из кассы 23 миллиона рублей. После этого ни её, ни семью женщины никто не видел. Предполагается, что она на машине «Рено Дастер» уехала со своим 41-летним мужем Маратом Хайруллиным, сестрой и двумя дочерьми 8 и 12 лет.

Позже в МВД Башкирии подтвердили факт хищения миллионов. Более того, они организовали розыск подозреваемой и указали её приметы.

— В настоящее время по заявлению представителей банка идет процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. На вид 35-40 лет, рост 160-165 см., плотного телосложения, лицо круглое, нос прямой, волосы светло-русые до плеч. Была одета: куртка темно-зеленого цвета, темно-серые брюки, черные туфли, имеет солнцезащитные черные очки, — говорится в сообщении.

В полиции также установили, что деньги были похищены в разной валюте. Женщина вынесла 9 миллионов рублей, более 140 тысяч долларов США и 101 тысячу евро. Накануне вечером стало известно, что Луиза Хайруллина работала старшим кассиром. Следовательно, имела доступ ко всем помещениям, и ее никто не досматривал, когда она уходила домой. Об этом сообщает «КП-Уфа».В мэрии города Салавата сообщили, что сбежавшие Хайруллины на учете семей, нуждающихся в социальной господдержке, не стояли. Об этом изданию «МКСеть», рассказала заместитель главы администрации города Салавата по социальным вопросам Дильбар Мустафина. Источник в правоохранительных органах также сообщил, что муж Луизы всего за три года, с 2002 по 2005, мужчина сменил в качестве мест работы четыре банка: Уралсиб, Инвесткапиталбанк, Социнвест-Агро, Инвестиционный капитал. То есть он не хуже жены был знаком с системой безопасности в банках, и похищение денег они могли планировать совместно.Оперативники во время обыска дома подозреваемой обнаружили бардак м разбросанные вещи, словно они собиралась впопыхах. Журналисты ГТРК «Башкортостан» побывали в месте, где жила семья. Им удалось встретить предположительно отца и мать подозреваемой, но они отказались от комментариев. На улице Карима семья начала строить дом три года назад. На сегодняшний день там стоит двухэтажное здание с гаражом и забором. Одни соседи рассказывают, что с Хайруллиными почти не общались, другие говорят о них много хорошего, утверждая, что люди они положительные и всегда готовы прийти на помощь.

Преступление Луизы Хайруллиной вызвало бурные эмоции у жителей Башкирии. Судя по комментариям в социальных сетях, сейчас за женщину искренне переживают, а многие вовсе одобрили её поступок и придумали особый хэштег #RunLuizaRun. Психолог считает, что это ненормально.

— Когда эта новость появилась в социальных сетях и стала получать одобрительные комментарии, меня как психолога это очень насторожило. Потому что это яркое свидетельство недоверия народа, как минимум, банковской системе. Сразу вспомнились фильмы с Чарли Чаплиным, которые почти все как раз-таки о том, как маленький человек удачно противостоит большой и злой системе. И у людей в комментариях явно прослеживается реакция, знаете, как в советские времена, когда люди считали своим долгом утащить что-нибудь с работы. Это не считалось зазорным, а было некой компенсацией за низкие зарплаты и повальный дефицит. Вот и сейчас общественное мнение находится на уровне «вор у вора украл», «поделом», «попили нашей кровушки», — прокомментировала Алиса Курамшина.