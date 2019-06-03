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Происшествие в Стерлитамаке: мужчина до смерти избил жену застав ее с любовником

Добавлено: 03.06.19
Просмотров: 87
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Происшествие в Стерлитамаке: мужчина до смерти избил жену застав ее с любовником

Жестокая любовная драма разыгралась накануне в Стерлитамаке. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 36-летний мужчина ночью пришел в квартиру соседа, у которого, как он предполагал, находится его 40-летняя сожительница, сообщает сайт Newsbash.ru.

Когда подозрения подтвердились, мужчина избил женщину в той же квартире – от полученных травм она скончалась на месте. Ее 66-летнего предполагаемого ухажера с переломанными ребрами и другими многочисленными травмами увезли в больницу. 

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- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

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