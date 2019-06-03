В Нефтекамске возле развлекательного заведения произошла смертельная драка

В городе Нефтекамске молодого человека бросили умирать на улице перед магазином, сообщает сайт Newsbash.ru.





31-летний Руслан с друзьями решил провести вечер 21 мая в одном из местных развлекательных заведений. Там у него произошел конфликт с другой компанией, которая отдыхала по соседству. Для разговора тет-а-тет оппонент пригласил Руслана выйти на улицу. Слово за слово, собеседник ударил Руслана по голове, тот упал и ударился головой об асфальт. Так друзья его и нашли — лежащим на дороге прямо у магазина. Парня на скорой увезли в больницу, где он впал в кому и через пять дней, 26 мая, скончался.

— Мужчина, который ударил Руслана, сам сознался в содеянном — пришел в полицию с повинной. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за причинение смерти по неосторожности, — сообщил собеседник портала.

— Скорее всего, они просто вспомнили свои старые обиды, — сообщили близкие погибшего.

Со слов друзей Руслана, он был добрым и отзывчивым человеком.