Авария в Шаранском районе: погиб водитель потеряв управление и врезавшись в дерево
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В региональной дорожной полиции сообщили, что накануне произошло смертельное ДТП, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Мужчина скончался на месте в результате полученных травм. Обстоятельства ДТП выясняются.
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