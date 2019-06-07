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Авария в Шаранском районе: погиб водитель потеряв управление и врезавшись в дерево

Добавлено: 07.06.19
Просмотров: 87
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Шаранский район
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Авария в Шаранском районе: погиб водитель потеряв управление и врезавшись в дерево

В региональной дорожной полиции сообщили, что накануне произошло смертельное ДТП, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По предоставленной ГИБДД по РБ информации, авария зафиксирована вчера вечером в Шаранском районе на 13-м километре автодороги Шаран-Токбердино. Известно, что житель района за рулем «Киа Серато» потерял управление, опрокинулся и врезался в дерево.

Мужчина скончался на месте в результате полученных травм. Обстоятельства ДТП выясняются.

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