Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 332443, containerId:" />

Смертельное ДТП в Башкирии: водитель "Лады Гранты" погиб при столкновении с "Чайкой"

Смертельное ДТП в Башкирии: водитель "Лады Гранты" погиб при столкновении с "Чайкой"

12:15, 16 май 2023

В Шаранском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель автомобиля "Лада Гранта".



По информации, полученной от пресс-центра республиканской госавтоинспекции, инцидент произошел в понедельник днем, 15 мая, на 108-м километре автомобильной дороги Шаран - Новобалтачево - Андреевка. Мужчина (53 года) на автомобиле "Лада Гранта" двигался из населенного пункта Мичуринск. Потеряв управление, водитель выехал встречку и столкнулся с автомобилем "Чайка", которым управлял 70-летний житель города Нефтекамск.

В результате ДТП водитель "Гранты" получил серьезные травмы и умер на месте до приезда медиков скорой помощи.

Читайте также:

Трагическое ДТП в Стерлитамаке: Лексус врезался в жилой дом, погиб водитель
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также

В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом
Авария в Белебеевском районе: водитель «Лады Гранта» погиб вылетев с дороги
Происшествия в Башкирии
Авария в Белебеевском районе: водитель «Лады Гранта» погиб вылетев с дороги
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
Авария в Уфе: водитель «Лада Гранта» после наезда на ограждение врезался в «Рено Дастер»
Происшествия в Башкирии
Авария в Уфе: водитель «Лада Гранта» после наезда на ограждение врезался в «Рено Дастер»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: