Смертельное ДТП в Башкирии: водитель "Лады Гранты" погиб при столкновении с "Чайкой"

12:15, 16 май 2023

В Шаранском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель автомобиля "Лада Гранта".







По информации, полученной от пресс-центра республиканской госавтоинспекции, инцидент произошел в понедельник днем, 15 мая, на 108-м километре автомобильной дороги Шаран - Новобалтачево - Андреевка. Мужчина (53 года) на автомобиле "Лада Гранта" двигался из населенного пункта Мичуринск. Потеряв управление, водитель выехал встречку и столкнулся с автомобилем "Чайка", которым управлял 70-летний житель города Нефтекамск.



В результате ДТП водитель "Гранты" получил серьезные травмы и умер на месте до приезда медиков скорой помощи.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ