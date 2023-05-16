Смертельное ДТП в Башкирии: водитель "Лады Гранты" погиб при столкновении с "Чайкой"
12:15, 16 май 2023
В Шаранском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель автомобиля "Лада Гранта".
По информации, полученной от пресс-центра республиканской госавтоинспекции, инцидент произошел в понедельник днем, 15 мая, на 108-м километре автомобильной дороги Шаран - Новобалтачево - Андреевка. Мужчина (53 года) на автомобиле "Лада Гранта" двигался из населенного пункта Мичуринск. Потеряв управление, водитель выехал встречку и столкнулся с автомобилем "Чайка", которым управлял 70-летний житель города Нефтекамск.
В результате ДТП водитель "Гранты" получил серьезные травмы и умер на месте до приезда медиков скорой помощи.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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