Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Шаранском районе: женщина за рулем Рено Логан вылетела в кювет, пострадал ребенок

Авария в Шаранском районе: женщина за рулем Рено Логан вылетела в кювет, пострадал ребенок

Авария в Шаранском районе: женщина за рулем Рено Логан вылетела в кювет, пострадал ребенок

Шаранский район | 09 авг 2020 | 10:35

8 августа вечером в Шаранском районе Башкирии на 14 км автодороги Шаран-Токбердино произошла серьезная авария.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, 39-летняя жительница Салавата за рулем «Renault Logan» по невыясненным причинам не справилась с управлением и съехала в кювет.



В результате водитель и ее три пассажира, в том числе четырехлетний мальчик получили травмы различной степени тяжести.

Всего за сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых два человека погибли и пятнадцать получили травмы.

Житель Шаранского района Башкирии обнаружил в гараже боеприпасы времен ВОВ

Читайте также:

Житель Шаранского района Башкирии обнаружил в гараже боеприпасы времен ВОВ
Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь «Нексия», за рулем которой находился 29-летний мужчина, протаранила забор и рядом стоящее дерево у одной из школ возле кинотеатра «Искра».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: