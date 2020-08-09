Авария в Шаранском районе: женщина за рулем Рено Логан вылетела в кювет, пострадал ребенок

Шаранский район | 09 авг 2020 | 10:35

8 августа вечером в Шаранском районе Башкирии на 14 км автодороги Шаран-Токбердино произошла серьезная авария.



Как сообщили в ГИБДД по РБ, 39-летняя жительница Салавата за рулем «Renault Logan» по невыясненным причинам не справилась с управлением и съехала в кювет.







В результате водитель и ее три пассажира, в том числе четырехлетний мальчик получили травмы различной степени тяжести.



Всего за сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых два человека погибли и пятнадцать получили травмы.

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