Авария в Шаранском районе: женщина за рулем Рено Логан вылетела в кювет, пострадал ребенок
Шаранский район | 09 авг 2020 | 10:35
8 августа вечером в Шаранском районе Башкирии на 14 км автодороги Шаран-Токбердино произошла серьезная авария.
Как сообщили в ГИБДД по РБ, 39-летняя жительница Салавата за рулем «Renault Logan» по невыясненным причинам не справилась с управлением и съехала в кювет.
В результате водитель и ее три пассажира, в том числе четырехлетний мальчик получили травмы различной степени тяжести.
Всего за сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых два человека погибли и пятнадцать получили травмы.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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