В Илишевском районе рыбаки перевернулись на лодке - один пропал

В субботу 8 июня, поступило сообщение о том, что недалеко от деревни Груздевка Илишевского района на реке Белая во время рыбной ловли трое мужчин перевернулись на лодке, двое из которых пропали, сообщает сайт Newsbash.ru.



- Первого рыбака спасли очевидцы, - сообщает Государственный комитет РБ по ЧС. - Второго рыбака спасатели обнаружили на другом берегу реки, мужчина смог выбраться из воды самостоятельно. А вот третий мужчина, к сожалению, не найден.

На данный момент поиски результатов не дали и будут продолжены.