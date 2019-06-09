В Илишевском районе рыбаки перевернулись на лодке - один пропал
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В субботу 8 июня, поступило сообщение о том, что недалеко от деревни Груздевка Илишевского района на реке Белая во время рыбной ловли трое мужчин перевернулись на лодке, двое из которых пропали, сообщает сайт Newsbash.ru.
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- Первого рыбака спасли очевидцы, - сообщает Государственный комитет РБ по ЧС. - Второго рыбака спасатели обнаружили на другом берегу реки, мужчина смог выбраться из воды самостоятельно. А вот третий мужчина, к сожалению, не найден.На данный момент поиски результатов не дали и будут продолжены.
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