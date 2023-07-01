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В Башкирии помогли спастись рыбаку на резиновой лодке

В Башкирии помогли спастись рыбаку на резиновой лодке

19:32, 01 июл 2023

В городе Дюртюли на реке Белой сотрудники Госкомитета то ЧС спасли рыбака на лодке.

По данным ведомства, спасатели пришли на помощь местному рыбаку в субботу, 1 июля. Мужчину, находившегося в надувной лодке, нашли посреди реки. Рыбак сообщил, что у него сломался мотор и весло.

Прибывшие на место инцидента спасатели оперативно эвакуировали его на берег. Медпомощь не понадобилась.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет по ЧС
Теги: Дюртюли Дюртюлинский район происшествия спасение
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