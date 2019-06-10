Что известно о Расуле погибшем возле Южного автовокзала

Перестрелка в Уфе, которая произошла накануне в воскресенье рядом с автовокзалом, оказалась драмой для семьи погибшего Расула А. Застрелил 25-летнего уфимца его должник. Он достал из своей иномарки карабин и буквально изрешетил из него автомобиль погибшего, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как удалось выяснить у близких семьи погибшего парня, Расул буквально на днях вернулся в Уфу из Ярославля, где долгое время работал. Здесь у него жила мать, отца не было. Парень решил перебраться к ней, чтобы помогать по хозяйству. Он попросил начальство перевести себя на Родину, получил положительное решение и переехал обратно в Башкирию. Однако судьба распорядилась иначе. 9 июня Расул напомнил своему товарищу о долге, в ответ тот расстрелял автомобиль Расула на остановке около Южного автовокзала. Погибший парень был единственным ребенком в семье, сейчас его мать осталась одна.

Друзья Расула удивлены тому, что парень был за рулем "Приоры". Они говорят, что погибший долгое время ездил за рулем "БМВ", а вот откуда у него "Приора" - для них остается загадкой. Неизвестна и сумма, которую задолжал ему Андрей Б., из-за которой он решил расстрелять парне в собственной машине. Пострадала и 24-летняя девушка, которая сидела с Расулом рядом. Ее состояние сейчас улучшается, дома девушку ждет маленький ребенок.Задержанный Андрей Б., как выяснилось, не самый обычный парень из Уфимском районе. Его дядя владеет несколькими прудами, разводит в них рыбу и держит свою базу отдыха. Этих денег хватает, чтобы содержать в достатке всех своих родственников, в том числе и самого Андрея, который три года назад потерял отца.

Стрелок был задержан сразу после на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.