Стало известно, кто стрелял на Южном автовокзале Уфы, убил водителя и ранил его подругу

В Уфе накануне на остановке рядом с городским автовокзалом произошла стрельба. Мужчина, выскочив из автомобиля "Тойота Королла", начал расстреливать из карабина водителя автомобиля "Лада Приора". Стали известны личности участников этой бойни, сообщает сайт Newsbash.ru.





Стрельба началась прямо на глазах у жителей города. Здесь на автобусной остановке у Южного автовокзала, как правило, всегда много пассажиров, ведь именно отсюда многие горожане уезжают в микрорайон Затон и поселки 8 марта, Миловка, Алексеевка и другие. 25-летней Андрей Б. уже долгое время был должен деньги своему знакомому, 25-летнего Расулу А. Между молодыми людьми чуть ранее состоялся напряженный разговор. По версии следствия, чтобы не отдавать долги, Андрей достал из своего автомобиля карабин "Вепрь" и открыл стрельбу по автомобилю Расула. Парень сидел в "Приоре" не один, рядом была его подруга 24-летняя Кристина Т.

Две пули из "Вепря" попали несчастному в шею, одна пуля - в его подругу. К слову, "Вепрь" очень славится своими характеристиками в основном у охотников. Самозарядный карабин очень хорошо бьет дичь на расстоянии 200 метров. С учетом, что между стрелявшим и автомобилем было от силы 5-10 метров, у погибшего шансов выжить практически не было, а его подруге попросту повезло.Пострадавший скончался на месте от полученных травм: пуля попала ему в горло. Жители Уфы, обсуждая перестрелку в соцсетях, задаются вопросом: откуда у уфимца может быть с собой карабин? Лицензию на него получить не трудно, а стоит орудие убийства в магазине в районе 50-55 тысяч рублей.После выстрелов Андрей начал прыгать на отечественном автомобиле, а потом попытался скрыться: живет он в Миловке, так что всё было по пути. Однако уехать ему помешали местные таксисты и подоспевшие сотрудники полиции. Весть о происшествии в Уфе быстро разлетелась среди жителей поселка. В местных группах в социальных сетях админы просят скинуть страничку Андрея, чтобы обнародовать личность стрелка, но на защиту парня выходят его друзья: они предлагают всем желающим говорить сначала с ними.Пострадавшей девушке была оказана помощь непосредственно сразу после происшествия. Среди прохожих нашлись врачи, которые помогли ей. Врачи скорой медицинской помощи в срочном порядке госпитализировали ее в ближайшую больницу.

Один из таксистов пояснил, что, по его мнению, парень находился под действием каких-то веществ. Мужчина отметил, что неоднократно подвозил наркоманов и знает, как они выглядят после употребления "химии".



Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Стрелок задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.