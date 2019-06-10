Стало известно, кто стрелял на Южном автовокзале Уфы, убил водителя и ранил его подругу
В Уфе накануне на остановке рядом с городским автовокзалом произошла стрельба. Мужчина, выскочив из автомобиля "Тойота Королла", начал расстреливать из карабина водителя автомобиля "Лада Приора". Стали известны личности участников этой бойни, сообщает сайт Newsbash.ru.
Стрельба началась прямо на глазах у жителей города. Здесь на автобусной остановке у Южного автовокзала, как правило, всегда много пассажиров, ведь именно отсюда многие горожане уезжают в микрорайон Затон и поселки 8 марта, Миловка, Алексеевка и другие. 25-летней Андрей Б. уже долгое время был должен деньги своему знакомому, 25-летнего Расулу А. Между молодыми людьми чуть ранее состоялся напряженный разговор. По версии следствия, чтобы не отдавать долги, Андрей достал из своего автомобиля карабин "Вепрь" и открыл стрельбу по автомобилю Расула. Парень сидел в "Приоре" не один, рядом была его подруга 24-летняя Кристина Т.
Один из таксистов пояснил, что, по его мнению, парень находился под действием каких-то веществ. Мужчина отметил, что неоднократно подвозил наркоманов и знает, как они выглядят после употребления "химии".
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Стрелок задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.