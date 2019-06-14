В Стерлитамаке на рабочем месте умер депутат Александр Подобный

Накануне в Башкирии в городе Стерлитамак скончался местный депутат. Сердце 58-летнего Александра Подобного перестало биться прямо во время работы. В городе он возглавлял союз участников вооруженного конфликта в Чечне, сообщает сайт Newsbash.ru.





В Стерлитамаке скончался депутат городского Совета Александр Подобный. В городе он был известной личностью, возглавлял местный союз участников Чеченской войны. Источники, близкие к ситуации, пояснили, что смерть наступила внезапно, прямо на рабочем месте. У мужчины остановилось сердце. В городе Подобный пользовался уважением у горожан и бывших военнослужащих.

Александр Подобный родился в 1961 году в Екатеринбурге. Высшее образование получил в Свердловском высшем военно-политическом танко-артиллерийском училище им. Брежнева и на юридическом факультете БашГУ. В 1995-1996 был участником вооруженного конфликта в Чеченской республике. В 1998 он вместе с единомышленниками создал тогда первую в России ветеранскую организацию - cоюз "Набат", который объединил всех, кто воевал в Чечне. Будучи депутатом, Александр Подобный уделял огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи, не забывая при этом о поддержке ветеранов боевых действий.