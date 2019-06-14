В Стерлитамаке на рабочем месте умер депутат Александр Подобный
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Накануне в Башкирии в городе Стерлитамак скончался местный депутат. Сердце 58-летнего Александра Подобного перестало биться прямо во время работы. В городе он возглавлял союз участников вооруженного конфликта в Чечне, сообщает сайт Newsbash.ru.
В Стерлитамаке скончался депутат городского Совета Александр Подобный. В городе он был известной личностью, возглавлял местный союз участников Чеченской войны. Источники, близкие к ситуации, пояснили, что смерть наступила внезапно, прямо на рабочем месте. У мужчины остановилось сердце. В городе Подобный пользовался уважением у горожан и бывших военнослужащих.
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