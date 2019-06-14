В Башкирии мошенники распространяют письма от имени правительства республики
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Республиканские предприятия атакуют сообщениями от имени руководителя администрации главы республики Александра Сидякина с просьбой оказать благотворительные пожертвования. В администрации заявили, что звонки и письма не имеют к ним никакого отношения, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Многочисленные предприятия нашей республики получают письма, якобы за моей подписью, на бланке аппарата правительства, главы республики, в которых, я, якобы, прошу оказать благотворительную помощь. При этом к письму прилагается перечень товаров и услуг, которые нужно оплатить. Он бывает разный – от ремонта сантехники, до покупки мебели. В итоге люди оказываются дезориентированными, думая, что мы, таким образом, собираем деньги. Я хочу ответственно заявить, что ни я, ни администрация к этим письмам никакого отношения не имеем», – отметил Сидякин.
«Мы пока не можем понять, откуда идёт обзвон, даже неизвестно из какой страны поступают звонки, не исключено, что это происки представителей недружественных нам стран. Я призываю не поддаваться на такие провокации и не обращать на них внимание», — сказал Александр Сидякин.Известно, что письма рассылаются на фальшивом бланке. Расскылку начали с крупных предприятий, а затем перешли к мелким.
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