Стрельба на Южном автовокзале Уфы: как все было | видео

Следственный комитет выясняет обстоятельства шокирующей истории, которая на прошлой неделе потрясла всю республику. 25-летний молодой человек из охотничьего ружья убил ровесника и ранил его пассажирку. Парня арестовали. В своё оправдание он говорит, что был вынужден пойти на крайнюю меру. Хотя сложно представить какие могут обстоятельства заставляющие взяться за оружие. В этой истории, кстати, есть не только жертва и злодей, но герой, а точнее героиня – врач, спасшая жизнь раненной девушке, сообщает сайт Newsbash.ru.





Он проносится мимо журналистов, пряча лицо под капюшоном. Руки, которые недавно держали оружие и сделали роковой выстрел, теперь закованы в наручники. Уже в зале суда Андрей Буяк попытался объяснить свой поступок. Мужчина рассказал, что ранее согласился на сделку с погибшим Расулом Абдрахмановым и его товарищем. Якобы за деньги они пообещали ему поставить зачеты в университете. Но, по словам подозреваемого, в последний момент он решил отказаться от помощи знакомых.

Опасался за жизнь близких, объясняет Буяк. В течение нескольких дней, по его словам, он находился дома, нервничал, размышлял о том, как ему поступить. И видимо не придумал ничего лучше, как взяться за оружие.Это видео уже через пару часов было в телефоне едва ли не у каждого уфимца. Поверить в историю без подтверждения было трудно. Андрей Буяк возле автовокзала выстрелом в шею убил сидящего за рулем водителя, того самого Расула и ранил его пассажирку. Но даже этого нападавшему показалось мало.Разина Шарипова, очевидец: «Я вижу на машине парень танцует в дурацком виде. Потом он спрыгивает. С машины все стекла перебил. Подумала, что под воздействием наркотиков, пьяный, кто его знает. Я, честно сказать, даже нагнулась, посидела немного. Думала, мало ли что».Примерно здесь стояли машины. Авто нападавшего чуть впереди, словно перекрыв проезд автомобилю погибшего. Рядом Южный автовокзал, магазины, автобусная остановка. Очевидец было много, стрелок словно и не думал скрывать свое преступление. Сейчас об инциденте напоминают разве что следы крови на скамейке, куда прохожие перенесли раненную девушку.Первыми на месте оказались сотрудники полиции, находившиеся на территории автовокзала. О том, что он не думал скрываться, говорил и сам нападавший во время задержания.На видео учителя одной из школ Уфимского района без труда узнали своего ученика, хоть и прошло уже 9 лет. А вот поступок совершенно не вяжется с тем мальчиком, которого они знали. Спокойный, из благополучной семьи, старшая сестра закончила школу с серебряной медалью.Последние три года Андрей жил вдвоем с мамой. Отец умер. Небольшой, но красивый, ухоженный дом, две иномарки. Пьяным или в агрессивном состоянии соседи парня никогда не видели.У стрелка имелась лицензия на охотничье оружие. Ее выдали год назад сроком на 5 лет. Но недавно молодой человек пытался продать оружие. Покупателя, видимо, он так и не нашел. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Пассажирка погибшего получила ранение. Пострадавшей на месте оказала помощь проезжающая мимо врач Виктория Аллаярова. Акушер-гинеколог 13-й больницы возвращалась со смены домой. Увидев, что требуется помощь, она выскочила из машины. А вот своей сестре выходить запретила, боялась за ее жизнь. Девушку накануне чествовали, как и других медиков за спасение людей вне работы в непредвиденных обстоятельствах. По словам фельдшеров, если бы не она, то пострадавшая потеряла бы много крови и шансы на спасение были бы минимальны. Виктория, кстати, раньше работала на скорой помощи.Девушка получила ранение грудной клетки слева без повреждения легкого и касательное в левое плечо. Она была доставлена в ближайшую больницу – клинику БГМУ.С погибшим девушка была знакома с детства. Росли в одном поселке в Уфимском районе. Соседи рассказали, что дома ее ждет маленький сын.

Погибшему Расулу было всего 25. Родные не могут поверить в произошедшее. Выжившая в стрельбе девушка тогда случайно оказалась в его машине, рассказывает сестра погибшего.



Следователи потребовали заключить стрелка под стражу. Несмотря на рассказ подозреваемого и просьбу его адвоката отпустить парня под домашний арест, судья удовлетворил ходатайство СК – арест на 2 месяца. Принести извинение или раскаяться молодой человек так и не попытался.

Автор: Анастасия Ильчибаева