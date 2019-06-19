В Ишимбае фура наехала на велосипедистку: женщина погибла

Водитель МАЗ не заметил на дороге велосипедистку и наехал на нее. Инцидент произошел вчера, 18 июня, в городе Ишимбае. 31-летняя женщина ехала по тротуару, а водитель длинномера выезжал с прилегающей территории на проезжую часть. Женщина осталась под колесами фуры, сообщает сайт Newsbash.ru.

— У нее было переломано все тело: ребра, таз, был разрыв внутренних органов. Врачи не смогли ее спасти, — сообщил источник

Женщину отвезли в больницу. Врачи бились за жизнь пациентки четыре часа, но спасти ее не удалось.