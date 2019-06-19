В Ишимбае фура наехала на велосипедистку: женщина погибла
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Водитель МАЗ не заметил на дороге велосипедистку и наехал на нее. Инцидент произошел вчера, 18 июня, в городе Ишимбае. 31-летняя женщина ехала по тротуару, а водитель длинномера выезжал с прилегающей территории на проезжую часть. Женщина осталась под колесами фуры, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— У нее было переломано все тело: ребра, таз, был разрыв внутренних органов. Врачи не смогли ее спасти, — сообщил источник
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