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В Ишимбае фура наехала на велосипедистку: женщина погибла

Добавлено: 19.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбае фура наехала на велосипедистку: женщина погибла

Водитель МАЗ не заметил на дороге велосипедистку и наехал на нее. Инцидент произошел вчера, 18 июня, в городе Ишимбае. 31-летняя женщина ехала по тротуару, а водитель длинномера выезжал с прилегающей территории на проезжую часть. Женщина осталась под колесами фуры, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Женщину отвезли в больницу. Врачи бились за жизнь пациентки четыре часа, но спасти ее не удалось. 
— У нее было переломано все тело: ребра, таз, был разрыв внутренних органов. Врачи не смогли ее спасти, — сообщил источник

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