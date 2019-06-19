Родственники Луизы Хайруллиной рассказали почему считают, что побег семьи связан с криминалом
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Близкие таинственно пропавшей семьи Хайруллиных из Башкирии выяснили некоторые подробности истории, говорящие в пользу криминальной версии произошедшего, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как рассказал отец Луизы Хайруллиной Рамиль Муллахметов, выяснилось, что у семьи, помимо дома стоимостью около 6 млн рублей, осталась однокомнатная квартира в ипотеке, оформленная на обоих супругов – сейчас платежи никто не вносит.
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- Если они планировали сбежать навсегда, тогда зачем Марат вносил этот платеж? – задается вопросом Рамиль. — Зачем моя дочь (Луиза – прим. ред.) у себя деревья во дворе сажала за две недели до этого? Рамиль Муллахметов также сообщил, что вчера, 18 июня, был у очередного экстрасенса, который сообщил, что семья Луизы жива и находится в одной из деревень в Казахстане, название которой схоже по звучанию со словом «Нежность». Однако у близких есть большие сомнения по поводу этой версии. Официальные данные расследования загадочной истории до сих пор не раскрываются.Напомним, история Луизы Хайруллиной прогремела на всю страну в конце мая. После рабочей смены кассир вынесла из банка более 23 миллионов рублей. С тех пор ни ее, ни ее семью никто не видел. Бесследно исчезли сама Луиза, ее муж и две малолетние дочери. Высказывались разные версии загадочного исчезновения, не исключался также криминальный след.
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