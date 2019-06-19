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Родственники Луизы Хайруллиной рассказали почему считают, что побег семьи связан с криминалом

Добавлено: 19.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Родственники Луизы Хайруллиной рассказали почему считают, что побег семьи связан с криминалом

Близкие таинственно пропавшей семьи Хайруллиных из Башкирии выяснили некоторые подробности истории, говорящие в пользу криминальной версии произошедшего, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как рассказал отец Луизы Хайруллиной Рамиль Муллахметов, выяснилось, что у семьи, помимо дома стоимостью около 6 млн рублей, осталась однокомнатная квартира в ипотеке, оформленная на обоих супругов – сейчас платежи никто не вносит.

Отец Луизы Хайруллиной уверен, что в громкой истории возможен только криминальный след, а не кража

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Кроме того, был найден автомобиль Рено Дастер, принадлежащий семье. Оказалось, что машина с 2017 года была сдана в ломбард, а сейчас находится в залоге у банка. При этом очередной ежемесячный платеж размером в 25 тысяч рублей муж Луизы Марат внес за два дня до исчезновения всей семьи – 25 мая. 
- Если они планировали сбежать навсегда, тогда зачем Марат вносил этот платеж? – задается вопросом Рамиль. — Зачем моя дочь (Луиза – прим. ред.) у себя деревья во дворе сажала за две недели до этого?  Рамиль Муллахметов также сообщил, что вчера, 18 июня, был у очередного экстрасенса, который сообщил, что семья Луизы жива и находится в одной из деревень в Казахстане, название которой схоже по звучанию со словом «Нежность». Однако у близких есть большие сомнения по поводу этой версии. Официальные данные расследования загадочной истории до сих пор не раскрываются.
Напомним, история Луизы Хайруллиной прогремела на всю страну в конце мая. После рабочей смены кассир вынесла из банка более 23 миллионов рублей. С тех пор ни ее, ни ее семью никто не видел. Бесследно исчезли сама Луиза, ее муж и две малолетние дочери. Высказывались разные версии загадочного исчезновения, не исключался также криминальный след.

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