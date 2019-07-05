"Это чушь, мне никто не звонил: отец Луизы Хайруллиной опроверг информацию о звонке внучек
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Отец Луизы Хайруллиной Рамиль Мулахметов прибыл в Уфу. Мы смогли найти мужчину в столице Башкирии. По его словам, он не знает, что будет дальше, сейчас ему нужно забрать отсюда своих внучек, сообщает сайт Newsbash.ru.
Рамиль Мулахметов, отец Луизы Хайруллиной, прибыл сегодня днем в Уфу. Именно сюда в отдел по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска МВД Башкирии привезли задержанных Луизу Хайруллину и ее детей из Казани. Мужчине накануне позвонили сотрудники полиции, объяснили, что его дочь задержана и попросили приехать за внучками. Сейчас мужчина растерян и не знает, что ответить на вопросы наших журналистов.
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Я вообще, если честно, ничего не знаю. Мне вчера позвонили, сказали, мол, приезжайте забирать. Сказали, что моя дочь задержана. Вот я и приехал. Мне полицейские ничего не говорят. А вообще я очень рад, что она нашлась. Лишь бы живы-здоровы были. Девочки теперь будут со мной жить. По телефону с ними пытался как-то связаться, они не на связи.Также Рамиль Мулахметов опроверг ранее версию о том, что Луизу Хайруллину выдала ее родная дочь.
Некоторые федеральные СМИ с отсылкой на собственный источник рассказали, что девочка якобы соскучилась по деду и позвонила ему на мобильный. В этот момент оперативники якобы отследили местонахождение семьи с точностью до последнего метра.
Рамиль Мулахметов, отец Луизы Хайруллиной:
Это все ерунда, чушь. Не было такого, мне никто не звонил. Я же говорю, обо всем узнал только от оперативников. Сразу приехал сюда за девочками.Напомним, Луизу Хайруллину, которая подозревают в хищении из банка 25 миллионов рублей, задержали накануне в Казани. Женщина не сопротивлялась, ее молча заковали в наручники и увезли на допрос. Ранее она уже была арестована заочно, пока находилась в розыске.
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