В Кумертау 11-летний подросток перелезая через металлический забор проткнул живот

Страшный инцидент произошел накануне в башкирском городе Кумертау. 11-летний мальчик решил перелезть через забор. Вероятно, ребенок сорвался, и тогда железный прут проткнул брюшную полость школьника. Произошло это во дворе дома №25 по улице Карла Маркса, сообщает сайт Newsbash.ru.





Очевидцы сразу же бросились на помощь 11-летнему ребенку. Один из неравнодушных жителей держал мальчик на весу, чтобы не допустить еще большего проникновения прута.

— Мы видели, это ужасно, скорее пусть выздоравливает, а гаражи эти снести надо давно, все дети по крышам скачут и зимой и летом, — рассказала Елена Малахова.

На место приехали спасатели и медики скорой помощи. МЧС расчистили местность и сняли мальчика, передав его сразу же врачам. Уже в медицинском учреждении 11-летней школьник был прооперирован, но его состояние до сих пор оценивается как тяжелое. О произошедшем сообщили в группе «Подслушано Кумертау».