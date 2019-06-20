В Кумертау 11-летний подросток перелезая через металлический забор проткнул живот
Комментарии (0)
Загрузка...
Страшный инцидент произошел накануне в башкирском городе Кумертау. 11-летний мальчик решил перелезть через забор. Вероятно, ребенок сорвался, и тогда железный прут проткнул брюшную полость школьника. Произошло это во дворе дома №25 по улице Карла Маркса, сообщает сайт Newsbash.ru.
Очевидцы сразу же бросились на помощь 11-летнему ребенку. Один из неравнодушных жителей держал мальчик на весу, чтобы не допустить еще большего проникновения прута.
Читайте также:ДТП в Кумертау: в перевернувшейся Мазде застряли пассажиры
— Мы видели, это ужасно, скорее пусть выздоравливает, а гаражи эти снести надо давно, все дети по крышам скачут и зимой и летом, — рассказала Елена Малахова.
Читайте также
Происшествия
В Уфе мальчик погиб от удара током зацепившись удочкой за провода линий электропередач
Происшествия
В Хайбуллинском районе школьный автобус сбил 9-летнего мальчика
Происшествия
В Уфе подросток выпал из окна 18-этажного дома
Происшествия
В Кумертау преступник с разницей в несколько минут ограбил два магазина
Экономика
В Кумертау появится новый переезд за 300 млн рублей
Происшествия
В Туймазах скончался 10-летний ребенок надышавшись газом из баллончика
Общество
В Кумертау восьмилетний мальчик скончался, крутясь на турнике
Общество
В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением