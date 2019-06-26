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Семья кассира Луизы Харйллиной могла скрываться какое-то время в гараже отца грабительницы

Добавлено: 26.06.19
Просмотров: 149
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Семья кассира Луизы Харйллиной могла скрываться какое-то время в гараже отца грабительницы

В Салавате нашли автомобиль, на котором, как предполагалось, могла с семьёй скрыться Луиза Хайруллина, которая украла больше 20 миллионов рублей из отделения крупного банка. Внутри машины находились постельные принадлежности. Возможно, семья какое-то время скрывалась в гараже, либо планировала это сделать, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как стало известно «Вести-Башкортостан» автомобиль находился в гараже отца Луизы. Сам мужчина, по его словам, уже давно в него не заглядывал. И когда сегодня открыл двери, увидел автомобиль своей дочери. Сейчас на месте работают полицейские, транспортное средство уже эвакуировали для дальнейших исследований.

В домах близких родственников кассира Луизы Хайруллиной прошли обыски

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В домах близких родственников кассира Луизы Хайруллиной прошли обыски
Напомним, у родных женщины, а также у матери и брата её мужа накануне прошли обыски. Стражи порядка изъяли флешки, блокноты и другие носители информации. Также у всех родственников взяли анализы ДНК — соскобы с внутренней стороны щек.

Луиза Хайруллина бесследно исчезла в конце мая вместе с супругом и двумя детьми. Отец Луизы по-прежнему настаивает, что дочь никогда бы не пошла на преступление – её кто-то заставил.

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